La registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile 2025 è appena terminata e Lorenzo Pugnaloni svela le prime anticipazioni sul trono di Gianmarco Steri. Dopo la registrazione di ieri in cui Gianmarco ha lasciato lo studio per andare a riprendere Nadia Di Diodato che non si è presentata in studio, la registrazione di oggi comincia con l’esterna di lui e Nadia. Il tronista è andato a casa di lei per parlarle, Nadia è scesa e hanno discusso e litigato un po’. I due, poi, sono riusciti a ritrovarsi e a fare pace siglando il tutto con un abbraccio. Nadia, oggi, è presente in studio.

Si passa, così, all’esterna di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che, nella registrazione di ieri non è stata mostrata. Tra il tronista e la corteggiatrice c’è stato un nuovo bacio. Dopo l’esterna con Nadia, Cristina, furiosa, ha dato vita ad un vero e proprio show che è durato quasi una puntata intera. Gianmarco la blocca dicendole che, anche facendo lo show, andrà sempre a riprenderla. Di fronte a tali parole, Cristina si calma e torna in studio.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile 2025 svelano che Francesca Polizzi ha vissuto una puntata particolare. Di fronte allo show di Cristina, Francesca non è riuscita a parlare tanto e ad esprimere la propria posizione sulla situazione. Francesca, tuttavia, non ha nascosto di essere molto arrabbiata e di non comprendere l’atteggiamento del tronista che accusa di comportarsi allo stesso modo con tutte le ragazze.

Secondo Francesca, Gianmarco sta semplicemente giocando con le corteggiatrici. Un’accusa durissima quella che la Polizzi rivolge a Steri che, in studio, sceglie di ballare sia con Cristina che con Nadia. Nonostante tutto, però, la Ferrara ribadisce di non avere più la stima di prima nei confronti di Gianmarco al punto da aver annunciato di voler lasciare la trasmissione.

