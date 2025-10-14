Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre 2025: Cristiana Anania nella bufera, delusione per Rosanna Siino e Mario spiazza De Filippi

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi, 14 ottobre 2025: Cristiana nella bufera con Jakub e Federico

Dopo le scintille e le tensioni della registrazione di ieri e tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne oggi 14 ottobre 2025 e cresce l’attesa per scoprire che cosa succederà ai protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico. Si parte dalla tronista Cristiana Anania travolta da una vera e propria bufera. Ieri le tensioni non sono mancate, c’è stato un acceso confronto con il corteggiatore Jakub e quest’ultimo ha deciso di autoeliminarsi.

E non è tutto perché Cristiana non ha rincorso il giovane fuori dallo studio dunque l’addio di Jakub sarà definitivo? Per saperlo con certezza occorre attendere le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi. E poi ancora spazio ha avuto anche il corteggiatore Federico. La tronista ha annullato un’esterna con Federico scegliendo di uscire con Ernesto, Federico dunque ha deciso di autoeliminarsi e questa volta Cristiana lo ha rincorso. Insomma la bella tronista siciliana è in preda all’indecisioni ed alle scelte difficili, che scelta farà? Spazio avranno anche gli altri due tronisti Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi.

Liti, scontri, delusioni e nuovi arrivi nel Trono Over di Uomini e Donne

E poi ancora, dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nella registrazione di oggi 14 ottobre spazio avranno anche le dame e i cavalieri del Trono Over. Rosanna Siino sarà reduce di una nuova delusione, il cavaliere con cui stava uscendo, Roberto ha deciso di chiudere con lei per iniziare una frequentazione con Gloria Nicoletti. Dopo il violento scontro di ieri Mario Lenti e Cinzia Paolini sono usciti a cena insieme, come sarà andata? Avranno trovato un accordo?



Maria De Filippi e gli opionionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono detti increduli per la scelta di Mario che prima ha attaccato la dama accusandola di essere falsa e di essersi messa d’accordo con Enrico ma ha deciso di continuare a frequentarla. Al centro delle studio ci sarà poi anche Federico Mastrostefano per il quale ieri sono scese due dame ma ha deciso di tenerne solo una. Nel parterre è tornato Paolo, un nuovo cavaliere che in realtà è una vecchia conoscenza del programma avendo partecipato anni fa. Cosa succederà nella registrazione di oggi di Uomini e Donne?