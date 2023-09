Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 settembre/ Torna Armando Incarnato?

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne 14 settembre: Armando Incarnato ancora assente?

Nuova registrazione per Uomini e Donne come anticipa Lorenzo Pugnaloni. Le dame e i cavalieri del trono over, insieme ai tronisti Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero, tornano in studio per registrare nuove puntate del dating show di canale 5 che, tornato in onda l’11 settembre, sta già regalando colpi di scena e accese discussioni come quella tra Aurora Tropea, Gemma Galgani e Gianni Sperti. Cosa accadrà, dunque, nella nuova registrazione? Nella scorsa registrazione, Gianni Sperti e Aurora Tropea sono stati i protagonisti di una nuova discussione e gli animi potrebbero essere caldi anche oggi.

Gemma, invece, continuerà la sua conoscenza con Maurizio, un nuovo cavaliere con cui ha cominciato una frequentazione? Novità importanti potrebbero esserci anche per Roberta Di Padua che è tra le dame più corteggiate dai nuovi cavalieri. C’è, tuttavia, molta attesa soprattutto intorno ad un nome ovvero quello di Armando Incarnato che è stato assente in tutte le registrazioni precedenti? Tornerà oggi nel parterre maschile del trono over?

Nuove esterne per i tronisti Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero

Il trono classico, con Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero, sta entrando nel vivo. I due tronisti stanno uscendo con la stessa corteggiatrice, Beatrix che non sembra ancora pronta a svelare il nome del tronista con cui proseguire la conoscenza. Tale atteggiamento, tuttavia, ha fatto torcere il naso a Cristian che non vorrebbe essere corteggiato da una ragazza che esce anche con Brando.

Cosa accadrà nella nuova registrazione? Beatrix si dichiarerà o continuerà ad uscire ancora con entrambi i tronisti? Attesa, inoltre, anche per le esterne di Manuela Carriero che, nel video di presentazione, ha spiegato di essere alla ricerca di un amore che duri tutta la vita.

