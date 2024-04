Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 aprile 2024/ Marcello Messina chiude con Jessica?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 aprile 2024

Nuova registrazione di Uomini e donne in questo inizio settimana. Oggi, lunedì 15 aprile, le dame e i cavalieri del trono over tornano in studio, insieme ai tronisti Ida Platano e Daniele Paudice, per una nuova registrazione. Spazio al trono over con Marcello Messina che, dopo aver chiuso con Jasna, ha provato a conoscere Tiziana Riccardi con cui, però, la frequentazione è finita dopo due appuntamenti. Marcello, tuttavia, tornato in trasmissione per trovare l’amore, ha deciso di guardarsi intorno cominciando ad uscire con Jessica. Tuttavia, nella scorsa registrazione, tra la dama e il cavaliere c’è stata una durissima discussione. I due continueranno la conoscenza o avranno deciso di chiudere?

Spazio, poi, anche ad Ernesto Russo. Il cavaliere ha cominciato da poco una conoscenza con Marianna per la quale, sin dal primo appuntamento, ha provato una forte attrazione. Come sta procedendo la storia tra i due?

Ida Platano e Daniele Paudice: problemi in esterna

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 15 aprile 2024 non mancherà lo spazio dedicato al trono classico. Grande attesa per Ida Platano che, nella scorsa registrazione, dopo la nuova segnalazione su Mario Cusitore, stanca di non riuscire a vivere un trono sereno e tranquillo, ha lasciato lo studio. Cosa sarà successo dopo? Mario e Pierpaolo saranno andate da lei per capire il suo stato d’animo?

Largo, poi, al trono di Daniele Paudice che, oltre a conoscere nuove corteggiatrici, si sta concentrando sulle ragazze con cui è già uscito. Nella scorsa registrazione, è uscito in esterna sia con Gaia che con Marika. Con la prima ci sono state alcune incomprensioni dovuta ad una percezione della corteggiatrice, convinta di non piacere molto a Daniele.











