Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 15 aprile: Ida e Riccardo vicini? Luca Salatino verso la scelta?

Le dame e i cavalieri del trono over, i tronisti Veronica Rimondi e Luca Salatino, torneranno in studio oggi a Uomini e Donne, venerdì 15 aprile, per una nuova registrazione. Quali colpi di scena ci saranno? Con Gemma Galgani senza conoscenza in corso, la registrazione potrebbe aprirsi nuovamente con la signora Pinuccia che ha deciso di mettere fine ai battibecchi con Tina Cipollari, ma sarà davvero così? Pinuccia, inoltre, sta conoscendo Bruno il quale ha più volte ribadito di essere in cerca di una donna che vada a vivere con lui. La famosa proposta sarà già arrivata?

I veri protagonisti della puntata di Uomini e Donne, però, dovrebbero essere Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama e il cavaliere del trono over, dopo aver rotto il ghiaccio con un ballo nel corso della puntata del ritorno di Riccardo, si sono riavvicinati. I due, infatti, nella scorsa registrazione, hanno trascorso del tempo insieme per parlare scatenando la dura reazione di Tina Cipollari. I due saranno usciti insieme? Lo scopriremo oggi con le prime anticipazioni.

Come in ogni registrazione, anche in quella di oggi di Uomini e Donne, ci sarà spazio per il trono classico. Veronica Rimondi ha cominciato il percorso da poche settimane, ma si sta già concentrando sulla conoscenza con Federico e Matteo, i corteggiatori che, più di tutti,e interessano. Spazio, poi, a Luca Salatino che potrebbe essere ormai vicino alla scelta. Dopo la scorsa puntata in cui Soraia ha rifiutato di baciarlo perchè arrabbiata a causa del bacio tra Luca e Aurora, cosa accadrà oggi? Chi tra Soraia, Lilli e Aurora sarà uscita in esterna con Luca?

Quest’ultimo ha dimostrato di essere più interessato a Soraia e Aurora. Tuttavia, dopo la scelta di Lilli di autoeliminarsi, è andato da lei per riportarla in studio. Il ritorno di Lilli, tuttavia, non ha cambiato molto le cose. Luca, infatti, continua ad avere tanti dubbi su Lilli a cuasa delle sue poche reazioni. Sarà cambiato qualcosa negli scorsi giorni? Lo scopriremo oggi a Uomini e Donne.











