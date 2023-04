Uomini e donne, anticipazioni registrazione 15 aprile/ Roberta attacca Nicole e…

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 15 aprile vedono scintille tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con la nuova puntata il cui spoiler TV prevede scintille tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Così come anticipa Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle nuove registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 15 aprile, la dama attiva nel parterre del trono over, Roberta Di Padua, torna a pungere la tronista in carica al trono classico, Nicole Santinelli. Questo, per il preludio di un nuovo scontro tutto al femminile, che intrattiene la corte di Maria De Filippi dedicata a chi é alla ricerca dell’amore in TV.

“Nicole ha fatto due esterne -si apprende testualmente dalle anticipazioni TV, fornite via Instagram dalla pagina Uomini e donne classico e over -, con Andrea non si è baciata mentre con Carlo si”. Sulla base delle esterne che Nicola mette a segno con i due corteggiatori, quindi, Roberta Di Padua interviene al veleno sulla bionda tronista: “è di nuovo intervenuta e ha detto che l’esterna con Carlo è stata sensata soltanto per i contenuti che ha portato il corteggiatore e non per lei, perché dice che Nicole sta là soltanto per baciare”.

“Nicole voleva ballare con Andrea -si apprende ancora tra gli spoiler TV, che snocciolano l’invito inaspettato di un corteggiatore rivolto alla tronista, in una concorrenza spietata con il rivale in amore-, ma lui si è rifiutato, a quel punto è stato Carlo a dire che nonostante non avesse scelto lui, per ballare, lui vuole farlo”. La risposta della tronista é affermativa e Nicole e Carlo ballano insieme. Ormai scomparso dai radar, invece il corteggiatore Cristian risulta ancora assente dopo l’uscita di scena e, pertanto, verrebbe facile pensare che Nicole non abbia raggiunto il giovane per il tentativo di riaverlo in trasmissione.

Gemma Galgani torna protagonista al trono over

Il trono classico di Luca Daffré non registra novità. Ma c’é ancora spazio per i protagonisti del trono over, dopo il cross-over tra i due troni con lo scontro Roberta & Nicole. “Chiusa la conoscenza tra Paola e il cavaliere che era sceso per lei, Gianni Sperti (opinionista della trasmissione, ndr) l’ha criticata e il pubblico era contro di lei”, si rileva della dama protagonista al trono over, che tra le novità registra anche un acceso confronto con il veterano tra gli over, Armando Incarnato -. Paola si è alzata per andare anche contro Armando che era intervenuto”.

Ma non é tutto. Perché anche l’altra veterana al trono over, Gemma Galgani, torna a indossare le vesti di protagonista TV a Uomini e donne. “Gemma è uscita con un nuovo cavaliere che si chiama Elio, quest’ultimo uscirà anche con Paola stasera”, si legge tra le curiosità del rinnovato appuntamento alla corte di Maria De Filippi. Insomma, si preannuncia, così, il preludio ad un nuovo triangolo amoroso made in TV, di Uomini e donne.











