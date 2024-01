Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 15 gennaio/ Nuovo tronista dopo la scelta di Cristian?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 gennaio

Inizio della settimana scoppiettante per le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e donne così come per i tronisti Brando e Ida Platano. Oggi, lunedì 15 gennaio, tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi tornano in studio per una nuova registrazione. Occhi puntati sul trono classico dopo la scelta di Cristian Forti che ha concluso il proprio percorso scegliendo Valentina. Stando a quello che riporta Lorenzo Pugnaloni, non è escluso l’arrivo di un nuovo tronista accanto a Ida e Brando. Dopo l’addio di Cristian, sul trono, si accomoderà un nuovo tronista per cercare l’amore? Sarà un uomo o una donna? Per scoprirlo non ci resta che aspettare le anticipazioni.

Manuela P. Uomini e Donne/ "Ho dato il pacco ad Alessio perché prende in giro le persone..."

Molta curiosità, tuttavia, c’è anche intorno al trono di Brando, ormai prossimo alla scelta. Da settimane, il tronista si sta concentrando sulla conoscenza con Beatriz e Raffaella. Le due corteggiatrici, molto diverse tra loro, hanno catturato le attenzioni di Brando che potrebbe annunciare la scelta già oggi. Andrà davvero così?

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Mario vuole andare via, lei lo rincorre e Gianni sbotta: "Non elemosinare..."

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: c’è il ritorno di fiamma?

Cosa accadrà, invece, nel trono over? Occhi puntati su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Nella scorsa registrazione, i due hanno ufficialmente chiuso la frequentazione, ma nella registrazione odierna, i due potrebbero tornare nuovamente al centro dello studio per un nuovo confronto. Ci sarà un ritorno di fiamma o i due chiuderanno per sempre? Nel parterre sono tornati anche Armando Incarnato e Roberta Di Padua. Il ritorno del cavaliere e della dama ha movimentato lo studio dando vita a discussioni varie. Roberta, dopo la delusione per la scelta di Alessandro di conoscere altre donne, si sarà messa nuovamente in gioco o proverà a conquistare il cavaliere salernitano?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Mario vuole andare via, la reazione di Ida Platano

Da settimane, inoltre, Gemma Galgani non raggiunge il centro dello studio. La dama di Torino che non perde le speranze di trovare l’amore, si accomoderà al centro dello studio per raccontare le ultime novità della sua vita? Ci sarà un nuovo pretendente per la dama?













© RIPRODUZIONE RISERVATA