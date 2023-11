Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 15 novembre: prime esterne per Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 novembre

I tronisti Brando, Cristian Forti e Ida Platano, insieme alle dame e ai cavalieri del trono over, tornano in studio oggi, mercoledì 15 novembre, per una nuova registrazione. Grande attesa per le anticipazioni che, come sempre, saranno svelate in serata da Lorenzo Pugnaloni, ma cosa dovrà aspettarsi il pubblico? Occhi puntati su ida Platano che, dopo essere stata per anni la protagonista indiscussa del trono over, chiusa la relazione con Alessandro Vicinanza, è tornata in trasmissione, ma stavolta in veste di tronista. Nel corso della prima puntata, Ida, oltre a presentarsi, ha conosciuto anche i corteggiatori che hanno partecipato ad un appuntamento al buio. Diversi corteggiatori, dopo aver scoperto l’identità della tronista, hanno preferito abbandonare il programma.

Cristian Forti, Uomini e Donne/ Esterne e bacio con Virginia e Valeria

Per Ida, così, la registrazione odierna sarà la prima in cui si accomoderà al centro dello studio per rivivere le prime esterne fatte con i suoi pretendenti. Spazio, poi, a Cristian, diviso tra Virginia e Valentina, e a Brando che, invece, si sta concentrando sulla conoscenza con Beatriz e Raffaella.

Alessio e Claudia lasciano Uomini e Donne?

Protagonisti indiscussi della nuova registrazione di Uomini e Donne saranno sicuramente le dame e i cavalieri del trono over. Occhi puntati su Alessio e Claudia che stanno portando avanti la propria conoscenza anche se non mancano incomprensioni per la presenza in studio dell’ex di lei. Occhi puntati anche su Armando Incarnato, tornato in trasmissione dopo essere stato assente durante i primi due mesi. Armando che ha già avuto uno scontro con Cristina, avrà già scelto una dama con cui cominciare una conoscenza approfondita?

Alessio e Claudia, Uomini e Donne/ Arriva l'ex fidanzato di lei: la reazione del cavaliere

Chi, invece, è già molto avanti sono Jasna e Marcello. Tra i due è scattato subito il feeling e, in studio, si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti. Per la coppia sarà arrivato il momento di vivere la relazione lontano dalla trasmissione?











© RIPRODUZIONE RISERVATA