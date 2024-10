Oggi 15 ottobre 2024 torna una nuova registrazione di Uomini e Donne, con tantissimi colpi di scena e momenti scioccanti che lasceranno il pubblico senza parole. Prima di partire con le anticipazioni delle nuove riprese facciamo un piccolo passo indietro e andiamo con ordine. Nella scorsa registrazione del 14 ottobre 2024, che ovviamente deve andare ancora in onda su Canale 5, si è parlato tanto di Gemma Galgani, che dopo il bluff di Valerio non si è di certo arresa! Il cavaliere pare aver abbandonato lo studio per sempre dopo i continui rientri delle scorse settimane, e lei ha provato a riaprire il suo cuore ad un altro uomo.

Stavolta ad uscire con Gemma Galgani è stato Fabio, nuovo arrivato nel parterre maschile che ha vissuto tantissimi anni in Canada. Oggi viene a Uomini e Donne per trovare la compagna della sua vita e Gemma sembra averlo attratto più di tutte. Mario Cusitore, invece, combinerà un disastro raccontando ancora dettagli intimi sulla storia con Margherita. In studio ci saranno rivelazioni scioccanti come quella del cavaliere che rivelerà di aver passato la notte con lei fino alle otto del mattino. Per quanto riguarda la registrazione di Uomini e Donne di martedì 15 ottobre 2024 si ipotizza un centro studio di fuoco tra Gabriele e Sabrina.

Gabriele e Sabrina di Uomini e Donne si sono lasciati? Le anticipazioni della registrazione di martedì 15 ottobre

Gabriele e Sabrina di Uomini e Donne sono una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo. Il pubblico si è appassionato alla loro storia empatizzando soprattutto con la dama dopo che ha deciso di dare l’esclusiva al cavaliere, confessando di aver provato delle sensazioni dopo tanto tempo. In una delle ultime puntate si è visto invece un confronto tra i due con tanta commozione in studio. Gabriele ha raccontato che Sabrina è una donna straordinaria, ed è stata capace di stargli vicino durante un problema personale che entrambi hanno vissuto. Ancora non si è capito di cosa si parla, ma probabilmente riguarda una problematica di salute.

Il pubblico è impaziente di scoprire come andrà tra di loro, ma i pronostici purtroppo non sono buoni. Sabrina aveva detto che qualora Gabriele avesse deciso di smettere la frequentazione con lei, avrebbe continuato a volergli molto bene e a ringraziarlo per le emozioni provate. Nonostante le lacrime del cavaliere, sembra che nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne succederà qualcosa che lo porterà ad allontanarsi definitivamente dalla dama e chiudere tutto senza ripensamenti.