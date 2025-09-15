Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 15 settembre 2025: Gemma sempre più vicina a Mario Lenti, arriva un nuovo tronista?

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 15 settembre 2025: prosegue la conoscenza tra Gemma Galgani e Mario Lenti

È tutto pronto per una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi e gli esperti del programma come Lorenzo Pugnaloni e gli altri sono pronti a rivelare le anticipazioni Uomini e Donne di oggi 15 settembre 2025 più importanti e salienti. Si comincia con il Trono Over che è pronto a regalare sorprese e colpi di scena considerando gli ultimi avvenimenti. Occhi puntati su Mario Lenti, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani che ha già conquistato il cuore della dama torinese e che con il suo fare distinto ed elegante è destinato a diventare un protagonista del parterre.

Si passerà poi ad altri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano sta conoscendo contemporaneamente tre donne: Rosanna Siino, ex compagna di Giuseppe Molonia, una nuova dama che si chiama Veronica e Agnese De Pasquale. Per il momento non sembra essersi sbilanciato particolarmente con nessuna delle tre donne e nella registrazione Uomini e Donne di oggi tutto può succedere. Spazio poi a Gloria Nicoletti che dopo la burrascosa fine con Guido Ricci sta conoscendendo un nuovo corteggiatore ma è scoppiata a piangere dopo aver ballato con Francesco sembra per il modo in cui il cavaliere si è posto nei suoi confronti: c’è stato un chiarimento? Ancora presto per dirlo.

Nuovi tronisti a Uomini e Donne dopo Flavio Ubirti e Cristiana Anania? Anticipazioni registrazione di oggi

E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne sulle registrazioni di oggi, 15 settembre 2025, si scopre che spazio avrà anche il Trono Classico che al momento non sta regalando picchi e colpi di scena. Flavio Ubirti è uscito in esterna con due ragazze: Sara e Michela. Con la prima c’è stato uno scambio simpatico i battute, la giovane ha detto che lui è una persona moscia il tronista per la prima esterna ha avuto l’idea di portarle un thermos di caffè e un cuscino. Tuttavia Sara continua a sostenere di non vedere una forte personalità in lui: avrà cambiato idea?

Infine le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi 15 settembre 2025 svelano che cosa accadrà anche all’altra tronista, Cristiana Anania che sta conoscendo meglio Jakub Ektator. La conoscenza tra i due sembrava iniziata nel migliore dei modi e invece durante l’ultima esterna non sono mancate le tensioni. I due avranno trovato un punto d’incontro. Infine dopo i rumor dei giorni scorsi cresce l’attesa per l’annuncio del nuovo tronista di Uomini e Donne: sarà Rosario Guglielmi?