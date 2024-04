Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 aprile 2024/ Daniele ancora tra Gaia e Marika?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 aprile 2024

Seconda registrazione settimanale per i protagonisti di Uomini e Donne che tornano in studio oggi, martedì 16 aprile 2024, per registrare nuove puntate del dating show di canale 5. Dopo essere stato assente durante la registrazione del 15 aprile 2024 dedicata principalmente al trono di Ida Platano, nella registrazione di oggi, dovrebbe tornare ad accomodarsi al centro dello studio anche il nuovo tronista Daniele Paudice. Quest’ultimo ha cominciato il proprio percorso con molta determinazione eliminando subito le corteggiatrici che non lo convincevano e concentrandosi immediatamente sulle ragazze per le quali ha nutrito un interesse sin dal primo incontro.

Tra le corteggiatrici che l’hanno colpito di più c’è sicuramente Gaia con cui ha fatto diverse esterne rassicurandola anche sul suo essere mamma e spiegando di non avere alcun tipo di problema nel relazionarsi con una ragazza che ha un figlio. Tuttavia, l’attrazione è cresciuta molto anche con Marika e nella registrazione in programma oggi, il tronista potrebbe sbilanciarsi ulteriormente.

Da Ida Platano ad Ernesto Russo: tutti gli altri protagonisti di Uomini e Donne

Spazio, naturalmente, agli altri protagonisti di Uomini e Donne, Ida Platano in primis. Nella registrazione del 15 aprile 2024, la tronista ha compiuto un gesto importante andando a riprendere Pierpaolo ad Avellino dopo la scelta del corteggiatore di lasciare la trasmissione. Non mancherà, poi, tempo e spezio da dedicare al trono over. Tra i protagonisti indiscussi c’è Mario Verona che ha deciso di approfondire la conoscenza con Manuela anche se, per lui, continuano ad arrivare sempre nuove corteggiatrici.

Come starà procedendo, invece, la frequentazione tra Ernesto Russo e Marianna. Gemma Galgani, Barbara De Santi e Cristina Tenuta, invece, aspettano ancora il principe azzurro: arriverà oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne?











