Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 16 aprile: Gemma Galgani verso l’addio?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 aprile

Dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori tornano anche oggi, 16 aprile, nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Non sono mancate, d’altronde, nelle anticipazioni di ieri sorprese, come quelle riguardanti il trono di Luca Salatino. Tutti si aspettavano che il tronista facesse finalmente la sua scelta o, perlomeno, la annunciasse, cosa che non è accaduta.

Le speranze dei fan di Uomini e Donne sono però riposte nella registrazione di oggi che, in questo senso, potrebbe portare attese novità. Scopriremo, inoltre, quali sono state le nuove esterne di Veronica, uscita ultimamente con Federico ma rimasta poco colpita dal suo scarso entusiasmo. Che sia cambiato qualcosa in queste ore? I due potrebbero aver avuto un confronto in camerino dopo la registrazione di ieri.

Novità importanti sono però arrivate anche sul fronte del trono Over di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri è tornato da poco ma si è già ripreso il suo ruolo da protagonista in studio, uscendo con nuove dame e, al contempo, alimentando le speranze di chi lo rivorrebbe insieme a Ida Platano. Tra i due, d’altronde, non sono mancati balli in queste ultime registrazioni. Per Ida, ieri, è stata però una registrazione difficile a causa di una lite accesa con Tina Cipollari, cosa che potrebbe ripetersi anche oggi. A stupirci però è il ruolo sempre più secondario di Gemma Galgani. La dama, nelle ultime registrazioni, non ha mai preso il centro dello studio. Di lei, infatti, non si è mai parlato e questo porta qualcuno a chiedersi se il suo addio a Uomini e Donne sia ormai vicino.

