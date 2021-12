Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 16 dicembre: nuova tronista in arrivo?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 dicembre

Mercoledì 16 dicembre, le dame e i cavalieri del trono over ma anche Matteo Ranieri e Roberta Ilaria Giusti, gli ultimi rappresentanti del trono classico che stanno cercando l’amore, tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Cosa accadrà, oggi, nella registrazione del dating show di canale 5 che, ogni pomeriggio, incolla milioni di persone al teleschermo? La registrazione potrebbe cominciare con Gemma Galgani. La dama di Torino sta vivendo un nuovo momento magico. L’incontro con Leonardo, infatti, le ha fatto tornare il sorriso e tra i due pare che l’interesse sia forte e reciproco.

Al centro dello studio, Gemma e Leonardo daranno vita ad un nuovo confronto. Sarà scattato il bacio tra i due? La dama e il cavaliere si lasceranno andare a dichiarazioni importanti? Nel corso della registrazione ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over come Armando incarnato, Ida Platano e Biagio Di Maro.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: arrivano due nuovi tronisti?

Dopo la scelta di Andrea Nicole che ha lasciato il programma con Ciprian non senza polemiche per le modalità con cui è arrivata la decisione, gli unici tronisti rimasti sono Matteo Ranieri e Roberta Ilaria Giusti. Se il percorso di Matteo è iniziato da poche settimane, quello di Roberta è agli sgoccioli. La scelta, infatti, arriverà nel corso della registrazione di oggi: tra Luca e Samuele, chi sceglierà Roberta?

Nel corso della registrazione odierna, inoltre, Maria De Filippi potrebbe sorprendere il pubblico presentando nuovi tronisti. Sul trono arriveranno un ragazzo e una ragazza pronti per cercare l’amore? Per il trono maschile, il pubblico punta su Alessandro Verdolini che, durante il trono di Andrea Nicole, è entrato nel cuore dei telespettatori.

