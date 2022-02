Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 16 febbraio: Ida e Alessandro vanno via?

Oggi 16 febbraio 2022 dame e cavalieri, tronisti e corteggiatrici tornano nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Tanti gli argomenti da trattare e le coppie da sentire, soprattutto dopo quanto accaduto nella registrazione della scorsa settimana. Probabile che per il Trono Over si parta come di consueto da Gemma Galgani. La dama ha avuto modo di fare una nuova conoscenza però già interrotta il giorno dopo.

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ Lite con Diego: "Volevi portarmi a letto"

Oggi però potrebbe arrivare per lei un nuovo pretendente e chissà che non possa fare colpo sulla celebre dama. Potrebbero invece arrivare ottime notizie sul conto di Ida Platano. La dama ha iniziato da qualche settimana a frequentare Alessandro con il quale procede a gonfie vele. I due oggi potrebbero addirittura annunciare di voler continuare la loro conoscenza fuori dallo studio di Canale 5.

Ida Platano di Uomini e Donne derubata "Mio figlio spaventato"/ "Cazzotti al ladro"

Uomini e Donne: nuove esterne per Luca e Matteo

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne si tornerà a parlare anche di Matteo Ranieri e Luca Salatino. I percorsi dei due tronisti iniziano a farsi sempre più profondi ma, al contempo, turbolenti. È il caso di Matteo che dopo aver visto entrambe le sue corteggiatrici andare via, ha ritrovato Federica in studio nella precedente registrazione. Non è però tornata Denise che sembra convinta a non tornare, così come il tronista pare certo che non andrà a cercarla. Eppure non sono da escludere colpi di scena. Continua invece la conoscenza tra Luca e Lilly: che abbia deciso di riportarla in esterna? Ci sarà tempo anche per altri protagonisti del parterre, come Armando Incarnato, Sara, Daniela e ancora Pinuccia e Alessandro.

LEGGI ANCHE:

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ Lite con Angelo: "Il numero di telefono..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA