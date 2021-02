Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 16 febbraio: Samantha torna in studio…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 16 FEBBRAIO

Lo studio di Uomini e Donne riapre i battenti per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come annuncia Raffaella Mennoia, le dame e i cavalieri del trono over, i tronisti Massimiliano e Giacomo che nella puntata trasmessa oggi hanno incontrato le prime corteggiatrici mettendo gli occhi su Altea, tornano in studio per registrare una nuova puntata di Uomini e Donne. Cosa accadrà, oggi, in quel di Cinecittà? Come accade dall’inizio della stagione, probabilmente, ad aprire la nuova registrazione del datins show di canale 5 sarà Gemma Galgani alle prese con nuove delusioni sentimentali. Dopo aver detto addio a Maurizio Guerci, dopo aver creduto di aver trovato in un altro cavaliere dal nome Maurizio il cavaliere che stava aspettando, ha deciso di concedere una possibilità al poeta Maurizio. Oggi, per lei, arriveranno nuovi pretendenti?

PRIMI CORTEGGIATORI PER LA NUOVA TRONISTA SAMANTHA

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, al pubblico, è stata presentata la tronista curvy Samantha che, con il video di presentazione, ha letteralmente conquistato tutti. Per lei, la prima registrazione, è stata solo un assaggio di quella che sarà la sua avventura sul trono che dovrebbe cominciare oggi con la conoscenza dei corteggiatori che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio. Tra i ragazzi che raggiungeranno lo studio per presentarsi a Samantha ci sarà qualche vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi? C’è, inoltre, molta attesa anche per scoprire cosa accadrà tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la scelta del cavaliere di continuare a conoscere la dama di cui, tuttavia, ha ammesso di non essere ancora innamorato.

