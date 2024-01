Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 gennaio/ Raffaella torna da Brando?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 gennaio: Brando verso la scelta?

Nuova registrazione di Uomini e donne in programma oggi, mercoledì 16 gennaio. Dopo la registrazione del 15 gennaio durante la quale ci sono stati due colpi di scena ovvero la scelta di Ernesto Russo di eliminarsi e l’uscita dallo studio di Raffaella Scuotto, tutti i protagonisti del trono classico e del trono over tornano in studio per registrare le nuove puntate. Tanta curiosità intorno al trono di Brando che è sempre più vicino alla scelta. Nella registrazione del 15 gennaio, dopo un bacio in esterna con Beatriz, Brando ha litigato con Raffaella che, alla fine della discussione, ha lasciato lo studio seguita poi dallo stesso tronista.

Cosa accadrà nella registrazione odierna? Raffaella sarà tornata in trasmissione dopo un chiarimento con Brando o avrà deciso di eliminarsi lasciando la strada libera alla rivale Beatriz?

Ida Platano va a riprendere Ernesto Russo?

Occhi puntati anche su Ida Platano. Il trono di quest’ultima sta diventando sempre più interessante e i colpi di scena non mancano. Nella scorsa registrazione, Ernesto che aveva espresso dubbi sul carattere di Ida, ha annunciato la scelta di eliminarsi. Nei confronti di Ernesto, Ida non ha mai negato di avere un forte interesse che potrebbe averla portata a raggiungere Ernesto per convincerlo a restare in trasmissione. Ernesto, dunque, tornerà?

Per il trono over, invece, le attenzioni sono su Roberta Di Padua, protagonista nella scorsa registrazione di una discussione con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Con la fine della frequentazione con Cristina, Alessandro deciderà di riprovarci, ancora una volta, con Roberta? Lo scopriremo con tutte le anticipazioni.











