Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 17 febbraio: Matteo assente, lite per…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 17 febbraio

I protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio, per una nuova registrazione, giovedì 17 febbraio. Quella di ieri, come fanno sapere le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, è stata una registrazione ricca di colpi di scena. A partere da una clamorosa assenza in studio. Matteo Ranieri, infatti, non era presente alla registrazione anche se non si sa il motivo. Maria De Filippi, non si è espressa nel merito della defezione. Non sono chiari al momento, quindi, i motivi legati all’assenza in studio del bel Ranieri al format sui sentimenti, ma può dirsi ormai certo che le dinamiche del suo trono classico non siano rosee come lui si sarebbe auspicato, nella speranza di poter trovare l’amore in tv.

Stefano De Martino riconfermato ad Amici 21?/ La risposta dell'ex ballerino

Le ultime puntate, del resto, non sono state facili per Matteo che ha dovuto affrontare prima l’abbandono sia di Denise che di Federica e poi il ritorno di quest’ultima con cui, tuttavia, il rapporto procede tra alti e bassi. L’assenza del tronista, dunque, sarà legata ad un clamoroso abbandono del trono?

Maria De Filippi, il marito Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele/ "Più di una fortuna"

Lite tra Ida Platano e Alessandro a Uomini e Donne

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne non poteva mancare lo spazio dedicato al trono over che continua ad appassionare sempre di più il pubblico. Come fanno sapere le anticipazioni di Uominiedonneclassicoeover, non c’è stato modo di parlare di Gemma Galgani che sta vivendo una fase particolare del suo percorso in trasmissione. Al centro dello studio, invece, si sono accomodati Ida Platano e Alessandro la cui conoscenza continua. Tuttavia, la scelta della dama di accettare il numero di Ottavio ha provocato una discussione con Alessandro. Diego Tavani, invece, ha chiuso la conoscenza con Gloria.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: lite tra Biagio e Armando?

La registrazione di ieri, inoltre, ha avuto due ospiti speciali. In studio, infatti, sono tornati Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, proprio a Uomini e Donne si sono conosciuti e innamorati formando una famiglia con la nascita della piccola Bianca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA