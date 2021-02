Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 17 febbraio: nuovi pretendenti per Gemma?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 17 FEBBRAIO

Uomini e Donne contina a regalare colpi di scena. Il programma di Maria De Filippi, con la formula mix che ha unito il trono over e il trono classico, sta ottenendo un grandissimo successo. Tutti i protagonisti sono tornati in studio per la registrazione ieri e, stando a quanto accaduto nelle scorse settimane, dovrebbero tornare in studio anche oggi per la seconda registrazione della settimana. Protagonista indiscussa delle puntate di Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani che continua a cercare il grande amore. Dopo essere stata alle prese con ben tre cavalieri che si chiamavano Maurizio, per Gemma, arriveranno nuovi pretendenti? La dama di Torino, presente in trasmissione sin dalla prima puntata del trono over, pur avendo vissuto delle storie importanti, non è mai riuscita a trovare un cavaliere con cui lasciare la trasmissione. Nel corso della nuova registrazione, ci saranno nuovi colpi di scena?

UOMINI E DONNE, GERO E ALESSANDRO CONQUISTANO TUTTE

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, Gero Natale e Alessandro sono sicuramente quelli che hanno maggiormente attirato le dame del parterre femminile. Entrambi giovani e affascinanti, stanno già conoscendo alcune signore. Come staranno procedendo le loro frequentazioni? Gero, dopo aver chiuso con Claudia che, essendo già mamma, non considera la donna giusta per lui, sta portando avanti la conoscenza con altre signore che gli hanno lasciato il numero di telefono. Le frequentazioni staranno continuando? Al centro della nuova registrazione di Uomini e Donne potrebbe esserci proprio il cavaliere siciliano, desideroso di trovare una donna con cui condividere lo stesso percorso di vita. Anche Alessandro sta conoscendo più dame tra le quali proprio Claudia. I due giovani cavalieri saranno i protagonisti della nuova registrazione di Uomini e Donne?



