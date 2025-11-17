Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 17 novembre 2025: Agnese De Pasquale e Roberto ancora protagonisti.

Nuova registrazione per Uomini e Donne il cui studio si riapre oggi, lunedì 17 novembre 2025 con il ritorno in studio dei protagonisti del trono over e dei tronisti che continuano a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Grande attesa per il ritorno di Agnese De Pasquale e Roberto che, nelle scorse puntate, avrebbero dovuto abbandonare insieme il programma. Roberto, infatti, si è già dichiarato innamorato di Agnese che, tuttavia, nella scorsa registrazione, è rimasta spiazzata da una segnalazione.

Roberto, infatti, è stato pizzicato in compagnia di Francesca, ex dama del programma. Roberto ha spiegato di aver visto Francesca prima di dedicarsi totalmente alla conoscenza con Agnese ribadendo di essere interessato solo alla De Pasquale. L’addio, così, è stato rimandato: il lieto fine arriverà oggi?

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 17 novembre 2025: bacio tra Sara e Marco?

Spazio anche a Federico Mastrostefano che sta conoscendo altre dame non nascondendo la gelosia nei confronti di Agnese. Anche Barbara De Santi racconterà come si è conclusa la conoscenza con Edoardo mentre molto spazio sarà concesso anche al trono classico. Ciro Solimeno, in particolare, rivivrà le prime esterne con le corteggiatrici ma gli occhi sono puntati tutti su Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Le due tronista, oltre a discutere tra loro, stanno anche conoscendo i propri corteggiatori.

Sara, in particolare, si sta dividendo tra Jakub e Marco. Con il primo ci sono stati più baci e il feeling è evidente. Una situazione che non fa stare tranquillo Marco che non nasconde di avere paura di ciò che potrebbe provare per Sara per poi non essere scelto. Tra i due arriverà finalmente il bacio?