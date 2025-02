Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 18 febbraio 2025: arriva una nuova tronista dopo Chiara Pompei?

È stato il trono più breve della storia quello di Chiara Pompei, la 23enne studentessa ha concluso il suo percorso nel dating show dopo pochi giorni dall’inizio senza conoscere nessun corteggiatore ne fare alcuna esterna. Da allora però il Trono Classico è formato da un solo tronista e stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi, o di domani, dovrebbe essere annunciata la nuova tronista. Si tratta però al momento solo di rumor.

Invece, stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi, 18 febbraio 2025, spazio dovrebbe avere il trono Over e soprattutto il trono di Tina Cipollari. L’opinionista ha trasformato il suo trono in un vero e proprio show ed attualmente sta conoscendo meglio alcuni corteggiatori come Cosimo, Michele ed Angelo le cui esterne sono un mix di divertimento e allegria. Dopo la rottura con Gian Piero Mazzarella, anche Gemma Galagni sta conoscendo dei nuovi corteggiatori come Salvo ed anche per lei ci saranno dei colpi di scena inaspettati.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 18 febbraio 2025: porta in esterna Liane e Francesca?

Questo pomeriggio, martedì 18 febbraio 2025, si terrà una nuova registrazione e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che gli occhi saranno tutti puntati sull’unico tronista rimasto del programma: Gianmarco Steri. Il percorso del 28enne romano entrerà sempre di più nel vivo e conoscerà nuove ragazze oltre a continuare a frequentare le corteggiatrici che già nei giorni scorsi hanno catturato la sua attenzione soprattutto Liane, Caterina e Francesca.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infatti, nelle scorse registrazione Gianmarco Steri è rimasto molto deluso da Cristina. Secondo il tronista la giovane non sarebbe affatto interessata a lui ma parteciperebbe al programma per altri interessati. Al contrario era rimasto molto colpiti da Liane, da Francesca che ha definito una ragazza piena di carattere e personalità di cui apprezza moltissimo la spontaneità e solarità e da Caterina che è invece il suo prototipo di donna ideale: mora con gli occhi chiari. Nella registrazione di oggi si scoprirà come proseguono le sue conoscenze.

