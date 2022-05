Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 18 maggio: Luca, Ida e Riccardo…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 maggio

Grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, mercoledì 18 maggio, come anticipa la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. In studio, con Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, torneranno tutti i protagonisti del dating show di canale 5 che si avvia alla conclusione della stagione. Occhi puntati, dunque, su Luca Salatino che, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, sceglierà la donna con cui costruire una storia lontano dalle telecamere prima di Veronica Rimondi il cui percorso sul trono è cominciato dopo.

Nella scorsa registrazione, Luca ha portato in esterna sia Soraia che Lilli. Con entrambe sta ritrovando la fiducia che aveva perso nell’ultimo periodo e le cose vanno decisamente meglio con Lilli da cui si era allontanato non ricevendo quelle conferme di cui ha sempre detto di aver bisogno. Luca, finora, non ha mai accennato alla possibilità di una scelta immediata. oggi stupirà tutti annunciando la fatidica data?

Colpo di scena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne ci sarà sicuramente spazio anche per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella scorsa registrazione, dopo aver chiuso la conoscenza con Marco, ida si è lasciata andare dicendo a Riccardo la frase “Non è mai troppo tardi” e lasciando intendere di volerci riprovare ancora una volta. Dopo una reazione fredda del cavaliere pugliese e una discussione in studio, Ida si era diretta dietro le quinte raggiunta, poi, da Riccardo.

Tornati entrambi in studio, hanno annunciato di voler uscire insieme per chiarire tutta la situazione che va avanti da settimane. Il ritorno in trasmissione di Riccardo, infatti, ha risvegliato i sentimenti di Ida che, più volte, ha sottolineato di non poter avere con l’ex un rapporto d’amicizia. Dopo la cena, ci sarà stato un colpo di scena? Lo scopriremo con le prime anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne.

