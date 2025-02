Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 19 febbraio 2025: Trono Over protagonista

Dopo la registrazione di ieri in cui due protagonisti del trono over hanno deciso di lasciare insieme il programma, oggi mercoledì 19 febbraio, ci sarà una nuova registrazione dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che protagonista sarà il trono over, grande protagonista anche delle scorse puntate. Claudia D’Agostino e Giorgio sono usciti insieme dal programma per approfondire la loro conoscenza.

E sempre nel trono over scopriremo se Sabrina e Giuseppe si sono chiariti. La dama ha deciso di scrivere una lettera al cavaliere non rassegnandosi all’idea che lui volesse chiudere ed i due sono usciti insieme per chiarirsi. Spazio poi avrà anche Gemma Galgani che sta conoscendo due nuovi corteggiatori tra cui Valter, di cui si conosce poco, solo che è musicista. Tuttavia quest’ultimo non è rimasto soddisfatto dall’uscita, dichiarando che la dama torinese non gli è piaciuta per niente.

Uomini e Donne anticipazioni, registrazione del 19 febbraio 2025: nuove esterne per Gianmarco

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Gianmarco Steri ha deciso di fare due esterne una con Nadia e una con Cristina. Il tronista romano ha deciso di eliminare due corteggiatrici e molto probabilmente nella registrazione di oggi si scoprirà come procede la conoscenza con le sue corteggiatrici.

Spazio infine avrà anche il trono di Tina Cipollari, ormai un vero e proprio format dentro il format. La storica opinionista del dating show di Canale5 sta conoscendo meglio alcuni suoi corteggiatori come Cosimo, Michele ed Angelo. E nella registrazione di ieri ha portato in esterna proprio Cosimo con il quale c’è già stima e sintonia e sta programmando un viaggio per Parigi.

Uomini e Donne: cosa succederà nel Trono Classico e nel Trono Over

In attesa di sapere dalle anticipazioni Uomini e Donne cos’è successo nella registrazione di oggi 19 febbraio 2025 per concludere non è chiaro se ci sarà finalmente l’ingresso della nuova tronista, dopo l’addio di Chiara Pompeo, o se invece ciò avverrà nella prossima settimana. Nel trono over, invece, continuano le frizioni e le tensioni tra le due dame Margherita Aiello e Morena Farfante.