Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 marzo 2024/ Colpo di fulmine per Ernesto Russo?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 marzo 2024

Martedì 19 marzo, Ida Platano, Daniele e tutti i protagonisti del trono over di Uomini e Donne tornano ufficialmente in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne come svela Lorenzo Pugnaloni. Occhi puntati su Ernesto Russo. Il cavaliere, dopo aver corteggiato Ida Platano ed essere uscito con Barbara De Santi con cui, però, la frequentazione è finita, sta continuando a conoscere altre dame del parterre. Nella registrazione del 18 marzo, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio è arrivata una ragazza per conoscerlo. Di lei si sa solo che ha 25 anni e che Ernesto ha deciso di conoscere meglio.

Nella registrazione odierna, il cavaliere potrebbe così accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli di quello che potrebbe essere stato il primo appuntamento avvenuto in quel di Roma ieri sera.

Gemma Galgani ci riprova

Tra gli altri protagonisti del trono over, al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della registrazione odierna, potrebbe tornare Gemma Galgani che, ieri, ha conosciuto un cavaliere di 51 anni giunto in trasmissione esclusivamente per lei. I due saranno già usciti? Quale sarà la prima impressione della dama di Torino?

Spazio, poi, al trono classico con Ida Platano e Daniele. Ida è alle prese con Pierpaolo e Mario Cusitore che, anche nella registrazione di ieri, dopo aver litigato con la tronista, aveva manifestato la volontà di andare via per poi restare. Daniele, invece, pur avendo cominciato da poco il percorso, sembra avere le idee molto chiare eliminando le corteggiatrici per le quali non prova interesse. Con tale modo di fare, spiazzerà tutti regalando già il primo bacio?











