Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 aprile/ Alessandro e Pamela in crisi?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 aprile

Domenica 2 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni pubblicate da LorenzoPugnaloni.it la registrazione ha visto protagonista il nuovo tronista Luca Daffrè. Il ragazzo è andato in esterna anche con Chiara e Alessia, quest’ultima è una ragazza che Daffrè ha conosciuto prima di partire per L’Isola dei Famosi. I due si sono scambiati dei messaggi su Instagram, ma poi non si sono più sentiti.

Alessia ha dichiarato subito Sun forte interesse per lui e ha rivelato di avere una figlia di 5 anni. Mentre Luca ballava con Alessia, Chiara ha lasciato lo studio. Secondo quanto riferito da Maria De Filippi, la corteggiatrice non vuole più corteggiarlo. Luca però non è andato a riprenderla, trovando il sostegno dello studio che ha conviviò le sue motivazioni.

Uomini e Donne, trono over: Alessandro e Pamela in crisi?

La tronista Nicole, invece, è andata in esterna con Cristian e ha avuto una accesa lite con Roberta. Per quanto riguarda il torno over, in studio sono arrivati in studio Alessandro e Pamela, usciti dal programma qualche mese fa. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, i due sono già in crisi. Alessandro vorrebbe lasciare la sdama, poco attenta loro apporto. Maria De Filippi è intervenuta sostenendo non vale la pena lasciarsi per questi motivi e al termine del confronto Alessandro e Pamela sono riusciti a risolvere. Nuove conoscenze per Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Mente per Gemma Galgani è arrivato un nuovo corteggiatore.

