Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 2 febbraio: nuovo tronista in arrivo?

ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE 2 FEBBRAIO

Nuova registrazione di Uomini e Donne e sul web sale l’attesa per scoprire il nome del nuovo tronista. Le dame e i cavalieri del trono over, ma anche Sophie Codegoni torneranno in studio per registrare una nuova puntata. Quella in programma oggi in quel di Cinecittà è una delle registrazioni più attese che arriva pochi giorni dopo la scelta di Davide Donadei che ha lasciato il programma con Chiara Rabbi al termine di un percorso molto emozionante. L’unica protagonista del trono classico, dunque, è rimasta Sophie che sta continuando a conoscere Matteo e Giorgio in attesa di annunciare la data della sua scelta. Sul web, tuttavia, i fans del dating show di canale 5 aspettano di conoscere il nome del nuovo tronista che dovrebbe prendere il posto di Davide. Chi salirà, dunque, sul trono? In molti scommettono su due volti dell’ultima edizione di Temptation Island ovvero Andrea Battistelli, ex fidanzato di Anna Boschetti e l’ex tentatore Carlo Siano

GEMMA GALGANI ANCORA PROTAGONISTA A UOMINI E DONNE?

La registrazione di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata principalmente al trono over? Come di consueto, la registrazione di oggi si aprirà con Gemma Galgani che, la settimana scorsa, aveva avuto un confronto con Pamela e Nicole a cui Maurizio aveva chiesto il numero di telefono. Cosa accadrà oggi alla dama di Torino? Gemma si confronterà con l’altro Maurizio che aveva cominciato a conoscere o accoglierà nuovi pretendenti? Grande attesa anche per capire cosa sta accadendo a Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama e il cavaliere avevano chiuso definitivamente la loro frequentazione. La situazione sarà cambiata? Non mancherà, sicuramente, un momento dedicato ad Armando Incarnato che continua a non trovare il vero amore.



