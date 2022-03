Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 2 marzo: Matteo lascia il trono?

Oggi, 2 marzo 2022, dame e cavalieri di Uomini e Donne, così come tronisti e corteggiatrici, fanno il loro ritorno in studio per una nuova registrazione. Occhi tutti puntati su Matteo Ranieri dopo quanto accaduto nella registrazione che si è tenuta ieri. Il tronista, stando a quanto svelato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, ha ritrovato in studio Federica, finalmente tornata dopo essere stata male ma ha voluto eliminarla, dichiarando di non aver pensato a lei in questi giorni.

Un vero e proprio colpo di scena che, però, non ha convinto Maria De Filippi, che ha invitato Matteo a pensarci bene, avendolo visto molto pensieroso. Il ragazzo ha dunque lasciato lo studio, probabilmente per parlare con lei, per non fare poi ritorno per tutta la puntata.

Matteo Ranieri pronto ad abbandonare Uomini e Donne? I dubbi

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di ieri, Gianni Sperti, così come altri, hanno notato una forte indecisione in Matteo Ranieri. Il percorso del tronista continua non essere molto deciso e chiaro, tanto che qualcuno inizia a credere che possa abbandonare il trono da un momento all’altro. Nella registrazione di oggi scopriremo cos’è accaduto con Federica e quali sono i sentimenti di Matteo sul suo percorso. Spazio, ovviamente, anche per i protagonisti del trono Over, in particolare per Gemma Galgani che continua a cercare un cavaliere con tanto di appelli pubblici. Si parlerà ancora di Ida e Alessandro ma anche di Diana, di Pinuccia e Alessandro. Spazio, infine, anche all’altro tronista Luca Salatino, diviso tra Lilli e Soraya.

