Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 settembre 2025: arriva il terzo tronista, ecco chi è! Nel Trono Over continuano le rivelazioni choc

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 2 settembre 2025: arriva il terzo tronista dopo Flavio e Cristiana

È tutto pronto per una nuova registrazione del dating show di Canale 5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa andrà in onda nelle nuove puntate della nuova stagione che partirà lunedì 22 settembre 2025. Già in queste prime registrazioni è successo di tutto sia per quanto riguarda il Trono Over con le varie dame e cavalieri sia per il Trono Classico che attualmente è ‘presieduto’ da due tronisti: Flavio Ubirti conosciuto per essere stato tra i tentatori di Temptation Island 2025 e Cristiana Anania giovane siciliana.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, tuttavia, si scopre che verrà annunciato chi è il terzo tronista e già sul web impazzano i primi rumor sulla sua identità. Nel frattempo Flavio Ubirti continuerà le sue prime conoscenze con le corteggiatrici tra cui Martina Cardamone che pare lo abbia già conquistato ma sulla quale proprio in queste ore è emersa una segnalazione, pare che tra il tronista e la corteggiatrice ci siano degli strani intrecci di agenzie. Cristiana Anania, invece, dopo essersi avvicinata a Filippo è uscita con Jakub Bakkour, anche lui ex volto di Temptation Island 2025, ed ha ammesso di averlo trovato interessante.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi: Trono Over nel caos tra baci, liti e smascheramenti

Tuttavia dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, 2 settembre 2025, si scopre che tutta l’attesa è per il Trono Over che regalerà non pochi colpi di scena. Ieri, infatti, è successo di tutto. Novità eclatanti per Gemma Galgani: è scattato un bacio con il cavaliere Mario ma quest’ultimo ha deciso di uscire con un’altra donna, e poi Alessio Pili Stella è stato un altro grande protagonista della registrazione prima per l’esterna con Francesca ed anche tra di loro è scattato un bacio e poi per la lite con Rosanna Siino a causa di Giuseppe Molonia.

E non è tutto perché anche Rosanna ha regalato dei colpi di scena dimenticando Giuseppe ed accettando di uscire con Federico Mastrostefano. Tuttavia a ‘scoperchiare il Vaso di Pandora’ sul finire della registrazione di ieri è stato Sebastiano Mignosa che ha smascherato Cinzia Paolini rivelando che i due hanno dormito insieme questa estata e c’è stata dell’intimità. Di tutto ciò la dama non aveva detto nulla alla redazione e per questo è finita nel mirino degli opinionisti che l’hanno attaccata. Soprattutto Tina Cipollari è stata molto dura nei suoi confronti.