Uomini e donne, anticipazioni registrazione 20 febbraio/ Lavinia rischia il trono?

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con il trono classico che vede Lavinia Mauro rischiare la chiusura anticipata, dal momento che la tronista si sbilancia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Relativamente alla nuova puntata del dating show, registrata il 20 febbraio 2023, Uomini e donne classico e over anticipa che “Si è partiti con Lavinia che ha portato in esterna Alessio Corvino dove la tronista mora lo ha provocato da un punto di vista passionale ma lui non l’ha baciata e lei ci è rimasta male perché Corvino avrebbe usato il cervello e non il cuore”. Il trono di Lavinia, quindi, rischia la chiusura anticipata, dal momento che Corvino sembra riservarle i preludio di un “rifiuto” alla scelta finale, quando la tronista sarà chiamata a scegliere chi tra i due Alessio lei voglia come compagno di vita al suo fianco al ritorno a casa. La tronista potrebbe meditare il ritiro dal dating show, non solo per la mancanza di trasporto con il biondo ma anche perché all’ennesima attenzione da lei rivolta a Corvino, il corteggiatore moro lascia lo studio, minacciando l’uscita di scena e la inevitabile chiusura anticipata del trono della Mauro, in puntata: “Allora subito lei non è andata a riprendere Campoli, perché Corvino le ha chiesto di ballare, i due hanno ballato però dopo lei è uscita per andare in camerino da Campoli. Non è più rientrata”, proseguono le anticipazioni TV.

Con il possibile addio di Campoli, a Uomini e donne Lavinia si vedrebbe dinanzi ad un bivio rispetto all’epilogo del trono con un solo corteggiatore: la tronista potrebbe scegliere il superstite biondo Corvino o in alternativa ritirarsi dal trono senza registrare la scelta.

E per la quota del trono classico gli spoiler TV non finiscono qui. In studio non vi é alcuna menzione dell’altro tronista Federico Nicotera e le corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani, ma il trono del capitolino si direbbe prossimo alla puntata della scelta finale. Le anticipazioni non risparmiano novità neanche sulla neo tronista bionda in carica, Nicole Santinelli. “Si passa a Nicole che ha portato in esterna Andrea -si apprende quindi dell’accusa del corteggiatore che compromette sul nascere il nuovo trono al femminile, con il pronto intervento dell’opinionista TV Gianni Sperti- lui ha dei dubbi su di lei, ovvero che Nicole si faccia condizionare da quello che il pubblico dice. Gianni ha un po’ attaccato Andrea. Nell’esterna all’inizio hanno parlato un po’ di Roberta (si alluderebbe a Roberta Di Padua del trono over parallelo al trono classico, ndr)”. Inoltre, Nicole “ha portato anche un altro corteggiatore ed è stata un’esterna regolare”.

Le anticipazioni fornite online a cura di Lorenzo Pugnaloni, poi, non lesinano le novità sull’ultimo tra i neo tronisti Luca Daffré. Al nuovo trono arriva, in puntata, per l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 una corteggiatrice che si palesa particolarmente somigliante ad Oriana Marzoli, la modella venezuelana in corsa al Grande Fratello vip 7. Che il neo tronista possa non confermarla al trono classico come corteggiatrice? Intanto, Luca registra un’esterna con la giovane “sosia”: “Luca ha fatto un’esterna con una

ragazza carinissima, assomigliava un po’ ad Oriana del Gf…”.

