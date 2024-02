Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 20 febbraio 2024/ Primo bacio tra Ida e Mario?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 20 febbraio 2024

Dopo la registrazione del 19 febbraio, Ida Platano, Brando e tutti i protagonisti del trono over oggi, martedì 20 febbraio, tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Occhi puntati su Mario Cusitore, protagonista indiscusso della registrazione del 19 febbraio. Dopo essere stato assente per diverse puntate, Mario è tornato in studio per chiedere scusa a Ida Platano che ha deciso di dare al 44enne napoletano una nuova possibilità non avendo avuto realmente l’occasione di conoscerlo. Con il ritorno di Mario in studio, un altro corteggiatore è andato via ovvero Sergio.

Cosa accadrà, dunque, tra Mario e Ida? Dopo il ritorno in studio, nella registrazione del 20 febbraio, Mario e Ida potrebbero essere i protagonisti di un confronto in studio dopo aver fatto un’esterna di chiarimento. Molto attratti l’uno dall’altra, i due si saranno lasciati andare dandosi anche il primo bacio?

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 20 febbraio, ci sarà anche spazio per Ernesto Russo e Barbara De Santi. Il cavaliere non ha mai nascosto il proprio interesse per Barbara dando la precedenza alla loro conoscenza, ma senza concedere alla dama l’esclusiva. Una scelta che ha scatenato la reazione in studio di Barbara che ha ammesso di non voler uscire con un uomo che esce contemporaneamente con più dame. Ernesto, dunque, concederà l’esclusiva a Barbara o chiuderà definitivamente il rapporto?

Tra gli altri protagonisti, spazio anche a Gianluca che sta conoscendo anche Mauro e Cristina Tenuta. Quest’ultima nella registrazione del 19 febbraio, ha rifiutato di conoscere un altro cavaliere ricevendo anche la frecciatina di Tina Cipollari. Con Gianluca, porterà avanti la frequentazione?

