Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 20 marzo 2022: Due di picche per Luca da Soraia, il rifiuto

Uomini e donne anticipazioni della registrazione del 20 marzo 2022: Luca Salatino ci riprova con Soraia Cerino, la reazione di lei raggela

Il 20 marzo 2022 si è tenuta la nuova registrazione di Uomini e donne, le cui anticipazioni tv -riprese su Instagram dalla pagina beninformata Uomini e donne classico e over- rilevano che nelle prossime puntate del dating-show si assisterà ad una svolta raggelante, per Luca Salatino. In occasione del nuovo appuntamento del trono classico, il tronista in carica si renderà protagonista di un malcontento in studio: nel dettaglio paleserà di non accettare il due di picche ricevuto dalla corteggiatrice Soraia Cerino, che a quanto pare si è rifiutata di baciarlo o comunque avrebbe evitato il bacio con lui, nel corso della loro uscita. Tra Luca Saltino e la corteggiatrice dalle origini egiziane, Soraia Cerino, comincerà a tirare aria di crisi, complice la recente sorpresa con tanto di cena a lume di candela che l’aitante tronista ha riservato all’altra pretendente romana e dagli occhi di ghiaccio, Lilli Pugliese.

Sempre per ciò che concerne il trono classico, gli ultimi spoiler tv di Uomini e donne rilevano che l’altro tronista in carica, Matteo Ranieri, diventerà protagonista di un nuovo bacio consumato con la corteggiatrice Valeria Cardone in esterna, il che indispettirà non poco l’altra pretendente dell’ex prescelto di Sophie Codegoni, Federica Aversano. La neo tronista in carica, Veronica Rimondi, raggelerà lo studio eliminando il corteggiatore portato in esterna.

Spazio , poi, al trono over: per la prima volta non si parlerà di Ida Platano e il corteggiatore Alessandro Vicinanza. L’opinionista storica Tina Cipollari diventerà ancora una volta protagonista di uno scontro infuocato con la dama del parterre over, Pinuccia. Ma le ultime anticipazioni tv di Uomini e donne non sono finite. Le vicende over proseguono, poi, con un’accesa lite in studio, che vede protagonisti Armando Incarnato e il cavaliere Franco. L’altro cavaliere over, Biagio, testimonierà di essere uscito con una dama e di averla baciata, ma lei negherà il tutto categoricamente.

