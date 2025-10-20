Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi 20 ottobre 2025: grande attesa per il trono di Sara Gaudenzi.

Cristiana Anania, Sara Gaudenzi, Flavio Ubirti e tutti i protagonisti del trono over tornano nello studio di Uomini e Donne oggi, lunedì 20 ottobre 2025, per una nuova registrazione. I riflettori sono tutti puntati su Sara Gaudenzi che, dopo aver chiesto alla redazione di far tornare Jakub Bakkour che, come corteggiatore di Cristiana Anania si era autoeliminata, potrebbe aver deciso di portarlo in esterna per conoscerlo meglio. Una situazione che, in studio, potrebbe dare vita alla reazione di Cristiana che, nella scorsa registrazione, è stata attaccata da Gianni Sperti e Tina Cipollari per l’atteggiamento avuto con Jakub.

Attesa, tuttavia, anche per Flavio Ubirti che continua a non convincere come tronista. Flavio ha deciso di allargare i suoi orizzonti e portare in esterna una nuova corteggiatrice scatenando, tuttavia, la reazione delle altre ragazze, in particolare di Martina Cardamone che non comprende il modo di fare del tronista.

Occhi, puntati, nella registrazione odierna di Uomini e Donne, su Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Il cavaliere e la dama, nella scorsa registrazione, hanno svelato di aver ricominciato a frequentarsi e, in studio, Federico ha ammesso di essere al 75% di intensità della frequentazione. Nella registrazione odierna, i due annunceranno di essersi concessi l’esclusiva?

Potrebbe esserci una svolta, inoltre, anche tra Tatiana e Alessandro, protagonisti di una lite accesa nella scorsa registrazione perché lei voleva lasciare il programma e lui non si sentiva pronto essendoci troppi problemi tra loro. Tra Sebastiano Mignosa e Magda, invece, la frequentazione continua? Inoltre, al centro dello studio, potrebbero tornare anche Mario Lenti e Cinzia Paolini che, tra alti e bassi, sembrano frequentarsi ancora.