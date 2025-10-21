Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 ottobre 2025: nuove esterne e confronti per le troniste Sara e Cristiana, mentre nel Trono Over...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi, 21 ottobre 2025: esterne e confronti per Sara e Cristiana

Dopo quella di ieri in cui non sono mancati colpi di scena e nuovi risvolti oggi 21 ottobre 2025 ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà nella prossime puntate. Occhi puntati sul Trono Over perché oggi si siederanno al centro studio le due troniste che ieri non hanno avuto spazio: Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. La prima sta conoscendo i suoi corteggiatori e soprattutto e concentrata su Jakub mentre la seconda, invece, sta conoscendo meglio Federico ed Ernesto.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Federico Mastrostefano e Agnese?/ "Avvistati insieme": cos'è successo

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scopre che ampio spazio avrà anche il tronista Flavio Ubirti che ieri ha dato il suo primo bacio nel dating show a Martina Cardamone. I due si sono concessi una romantica esterna in spiaggia e proprio chiacchierando in riva al mare è scattato il bacio tra Flavio Ubirti e Martina Cardamone. Come proseguirà la loro conoscenza? Sarà lei la sua scelta? Flavio è uscito in esterna anche con Angela, un’altra corteggiatrice ma non è scattato nulla. Infine anche il suo trono sta iniziando a regalare dei colpi di scena: Denise si è autoeliminata rivelando di non aver apprezzato i suoi atteggiamenti.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Arcangelo la consola, lei litiga con Isabella

Mario chiude con Cinzia ma lei volta pagina con Paolo: anticipazioni Uomini e Donne

Le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi svelano anche che cosa succederà ai protagonisti del Trono Over, alle dame ed ai cavalieri che hanno deciso di mettersi in gioco. Mario Lenti, ex corteggiatore di Gemma Galgani con la quale ci sono stati molti alti e bassi e discussioni, ha deciso di chiudere con Cinzia Paolini. A sua volta la dama non si è scoraggiata anzi ha subito voltato pagina decidendo di conoscere meglio un altro cavaliere, Paolo.

E poi ancora nella registrazione di oggi di Uomini e Donne 21 ottobre 2024 si scoprirà come procede la conoscenza tra Magda e Sebastiano Mignosa dopo l’accesa lite di ieri. La dama riuscirà a mettere da parte la gelosia per il fatto che l’uomo ha preferito uscire con un’altra donna? Rocco è in crisi con una nuova dama e questo sta creando non poca confusione in studio ed, dopo il silenzio di ieri, spazio avrà anche Federico Mastrostefano e le sue frequentazioni.

Chi è Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne/ Piange in studio: colpa di Federico Mastrostefano

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi: nuovo cavaliere per Sabrina Zago?

Dopo la fine della storia, durata pochissimo, con Nicola, Sabrina Zago ieri è tornata nel parterre del Trono Over pronta a mettersi in gioco, per lei ci sarà un nuovo cavaliere? Svelate le anticipazioni Uomini e Donne e soprattutto riassunte tutte le vicende dei protagonisti sia del trono classico che del trono over non resta che attendere dagli spoiler che cosa succederà oggi in studio che poi sarà trasmesso nelle prossime puntate.