Oggi 22 aprile 2025 è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale si prevedono molte sorprese. Tutti gli occhi sono ormai puntata sul trono di Gianmarco Steri che, dopo esser partito con le migliori premesse, sta ora vivendo un momento di profonda crisi. Sì, perché la situazione in studio con le sue corteggiatrici è abbastanza complessa, a partire da Francesca Polizzi che ha lasciato lo studio e che sembra non essere affatto intenzionata a tornare.

Anticipazioni Uomini e Donne, Francesca Polizzi lascia Trono di Gianmarco Steri/ Assente registrazione oggi

Stando, anzi, alle indiscrezioni che arrivano dal web, il trono di Gianmarco potrebbe finire presto e senza una scelta. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, secondo cui il tronista, nonostante abbia ricevuto richiesta da più di mille ragazza di poterlo conoscere, finirà il trono da solo e dovrà perciò abbandonare il programma senza alcuna scelta. Il percorso di Gianmarco potrebbe, dunque, finire con un colpo di scena, magari confermato già dalle anticipazioni della puntata registrata oggi.

Alessio Pili Stella, dura lite con Valentina Vitale a Uomini e Donne/ "Hai rotto. Sei bugiarda"

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 22 aprile 2025: cosa accadrà nel Trono Over?

Se Gianmarco Steri sarà un grande protagonista della nuova registrazione di Uomini e Donne, è certo che si tornerà a parlare anche di dame e cavalieri del Trono Over. Nella registrazione della scorsa settimana, c’è stata un’accesa lite tra Diego Fazio e Isabella, che oggi potrebbero tornare al centro dello studio per un nuovo confronto. Potrebbe inoltre essere in arrivo un nuovo cavaliere per Gemma Galgani che, la scorsa settimana, ha chiuso la frequentazione con Arcangelo. Protagonista, inoltre, sarà ancora Giovanni, che in queste settimane è stato al centro di numerose sfide di ballo con Gianni Sperti. C’è, infine, grande attesa per tutti gli aggiornamenti sul trono di Tina Cipollari: cosa sarà accaduto nell’ultima settimana con il suo corteggiatore Cosimo Dadorante? Dopo il test della scorsa settimana, non è da escludere che la coppia regalerà nuove risate al pubblico di Canale 5.