Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 22 aprile: la scelta di Luca Salatino? Gemma Galgani innamorata?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione puntata 21 aprile 2022

Come ogni fine settimana, oggi, venerdì 22 aprile, i protagonisti di Uomini e Donne tornano in studio per registrare una nuova puntata. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono pronti a commentare le ultime vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche quelle dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi. Nel corso della registrazione di oggi, Maria De Filippi potrebbe cominciare nuovamente con Gemma Galgani. Da settimane, la dama di Torino è rimasta seduta nel parterre femminile senza avere il solito spazio e lasciando la scena iniziale a Pinuccia, protagonista di continue discussioni con Tina Cipollari.

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, però, Gemma ha annunciato l’inizio di una conoscenza con il signor Giacomo: come procederà la frequentazione? Nel corso della puntata, Gemma racconterà l’evoluzione della conoscenza: sarà già scattata la scintilla? Occhi puntati, poi, su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima, dopo essere stata assente nella scorsa registrazione, tornerà in studio oggi? Riccardo, invece, racconterà come procede la conoscenza con Mariagrazia.

Uomini e Donne, Luca Salatino annuncia la scelta?

La registrazione di Uomini e Donne di oggi è molto attesa anche per un probabile annuncio di Luca Salatino. Il tronista continua a dividersi tra Aurora, Lilli e Soraia. Nella scorsa registrazione non sono mancate incomprensioni con Aurora che è stata anche duramente attaccata da Tina Cipollari che la considera “troppo fredda”. Con Lilli, invece, pare tornato il sereno dopo un periodo fatto di durissime discussioni mentre Soraia appare sempre più lontana da Luca non gradendo i suoi atteggiamenti. Per non rischiare di perdere nessuna delle sue corteggiatrici, Luca annuncerà la data della scelta?

Spazio, inoltre, anche a Veronica Rimondi il cui trono è entrato ufficialmente nel vivo. La tronista appare sempre più presa da Matteo che, dopo averle fatto recapitare delle rose rosse durante un’esterna con Federico, nella scorsa registrazione, l’ha sorpresa con una serenata. Nel corso della nuova esterna sarà arrivato il bacio?











