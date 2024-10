Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 22 ottobre 2024: una coppia lascia il programma!

Grazie a Lorenzo Pugnaloni abbiamo tutti gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi 22 ottobre 2024 si sono concluse le seconde riprese settimanali del dating show di Canale 5, condotto da ormai oltre vent’anni da Maria De Filippi. Si inizia con un colpo di scena clamoroso: Marcello chiede a Giada di uscire insieme a lui dal programma, ma come commenta Pugnaloni sul suo profilo Instagram, lui è solito prendere questo tipo di decisioni e poi tornare dopo qualche mese una volta che la relazione è naufragata.

Come finirà tra Marcello e Giada di Uomini e Donne? Si è trattato di un colpo di fulmine o di un semplice modo per il cavaliere di far vedere al pubblico il suo impegno nel volersi innamorare? I dubbi sono tanti, soprattutto sui social dove le voci su Marcello di Uomini e Donne sono piuttosto critiche. Si passa poi a Gemma Galgani, che conosce Fabio. La dama torinese si appresta a fare il karaoke con lui e gli dedica velatamente una canzone ma rimane delusa: lui non ha recepito il messaggio e ammette di non aver provato quello che ha sentito lei! Che colpaccio per Gemma…

Registrazione Uomini e Donne oggi: Amal eliminata e Martina fa un regalo a Ciro

Amal di Uomini e Donne è stata eliminata. Ebbene sì, dopo il flop con Michele Longobardi e un’esterna apparentemente positiva con Alessio Pecorelli, la corteggiatrice è stata mandata a casa. Il motivo? Amal ha confessato che le piace di più Michele e che quindi sarebbe rimasta solo per lui dopo aver visto che il tronista partenopeo ha portato in esterna un’altra ragazza, Beatrice. Dopo essere stata eliminata da Alessio, come abbiamo visto nelle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 21 ottobre 2024, Amal è stata rifiutata anche dall’altro tronista e quindi è tornata a casa.

Dalle anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne scopriamo poi che Martina ha voluto festeggiare con Ciro, facendogli un bellissimo regalo per la laurea. Lui, da parte sua fa un bellissimo gesto e consegna alla tronista una copia della sua tesi con all’interno una dedica. I due concorrenti di Uomini e Donne sembrano sempre più affiatati nonostante i litigi degli ultimi tempi. Del resto Martina ha sempre ammesso che con lui sta nascendo una forte chimica! Sarà lui la probabile scelta?