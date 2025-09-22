Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 settembre 2025: dopo addio di Rosario arriva nuovo tronista? Scoppia il caos nel Trono Over...

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 22 settembre 2025: nuovo tronista dopo Rosario Guglielmini?

Una nuova registrazione di Uomini e Donne si terrà oggi, 22 settembre 2025, sempre negli studi Elios di Roma e saranno tanti gli argomenti che verranno affrontati con protagonisti non solo i tronisti del Trono Classico ma anche le dame e cavalieri del Trono Over ma soprattutto l’attenzione è concentrata sul sapere se ci sarà un nuovo tronista dopo l’abbandono di Rosario Guglielmi. Facendo un passo indietro nella scorsa registrazione sono stati ospiti alcuni protagonisti di Temptation Island 2025, è entrato Filippo Bisciglia ed è stato ufficialmente annunciato come nuovo tronista Rosario Guglielmi.

Chi sono Antonio e Pasquale, corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Show di Tina Cipollari

Peccato però che il Trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne è durato letteralmente due minuti perché subito dopo è entrata la sua (ex?) fidanzata Lucia Ilardo che lo ha smascherato dicendo di aver avuto dei rapporti sessuali con lui. A questo punto Maria De Filippi ha cacciato Rosario Guglielmi dal Trono dicendo che non aveva alcun senso visto che era legato alla sua ex. Le anticipazioni Uomini e Donne non svelano se nella registrazione di oggi verrà annunciato un nuovo tronista. Quel che è certo è che spazio avranno Flavio Ubirti e Cristiana Anania entrambi intenti a conoscere le loro corteggiatrici e corteggiatori.

Nuovo look e nuovo lavoro per Sabrina Zago a Uomini e donne/ "Pronta ad incontrare la persona giusta"

Gemma ancora affranta per Mario? Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 22 settembre 2025

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Uomini e Donne svelano che le registrazioni di oggi riprenderanno dalla punto in cui si erano interrotte le scorso. Da un lato c’è il Trono Classico con la tronista Cristiana Anania che sta conoscendo meglio il corteggiatore Jakub, tuttavia non mancheranno i dubbi e le tensioni perché la giovane continuerà a sostenere che il corteggiatore è più interessato alla visibilità che non a lei e non riesce a fidarsi. Flavio Ubirti, invece, uscirà in esterna con la nuova corteggiatrice Nicole.



Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni Uomini e Donne Trono Over, Mario Lenti continuerà la sua conoscenza con Magda mentre Gemma Galgani sarà anche triste e sconsolate per come è finita la loro relazione. Alessio Pili Stella uscirà con due dame mentre crescerà la sintonia tra Guido ricci e Federica. La conoscenza tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale andrà a gonfie vele e per questo motivo Rosanna Siino, che con Federico è uscita più volte in esterna scoppierà in lacrime.