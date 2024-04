Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 aprile 2024/ Mario Verona, bacio con Milena?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 aprile 2024

Si riaccendono i riflettori sui protagonisti di Uomini e Donne per la nuova registrazione in programma oggi, martedì 23 aprile 2024. Quella in onda oggi è una registrazione importante per capire cosa accadrà al trono di Ida Platano. Quest’ultima, infatti, nella registrazione del 22 aprile 2024, ha eliminato Mario Cusitore dopo aver avuto la certezza della veridicità di una segnalazione ricevuta. Nella registrazione odierna, Ida dovrà decidere se continuare il percorso sul trono, se concludere il tutto scegliendo Pierpaolo o se chiedere nuovi corteggiatori.

Spazio, poi, anche al trono di Daniele Paudice di cui, nella registrazione di ieri, non si è parlato. Il tronista ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza con Gaia, Marika e Valery. Il rapporto con le prime due corteggiatrici è più profondo mentre con Valery ci sono state diverse discussioni. Ci sarà un colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne?

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Mario Verona che, nonostante esca da diverso tempo con Milena e con Ilenia, ha deciso di conoscere altre persone. Il cavaliere, infatti, ha più volte spiegato di non voler ancora concedere l’esclusiva a nessuna e di volersi concedere la possibilità di conoscere altre persone. Spazio, anche, ad Ernesto Russo che sta uscendo con una nuova dama continuando, tuttavia, a discutere con Barbara De Santi.

Tutto tace, invece, per le altre dame del trono over maggiormente in vista. Nessuna nuova conoscenza, per il momento, per Gemma Galgani, Aurora Tropea, Tiziana Riccardi e Cristina Tenuta: per le quattro dame arriveranno nuovi pretendenti in trasmissione per conoscerle?

