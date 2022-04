Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 23 aprile: Luca Salatino verso la scelta

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 aprile

Anche oggi 23 aprile 2022 dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Sono momenti di tensione nel programma, soprattutto per Luca Salatino. Il tronista non ha ancora annunciato la sua scelta e, anche nella registrazione tenutasi ieri, è apparso ancora dubbioso. Chi tra Aurora, Lilli e Soraia sarà la sua scelta?

Ultimamente il tronista appare proiettato su Aurora, tanto che in molti iniziano a credere possa essere lei la ‘preferita’. Eppure l’ultima esterna ha scatenato nuovi dissapori e la rabbia di Luca nei suoi confronti. Cos’è accaduto dopo? Luca e Aurora avranno chiarito o lui ha invece deciso di dedicarsi a Lilli e Soraia? Di certo il pubblico di Uomini e Donne continua ad attendere l’annuncio della scelta: arriverà oggi?

Uomini e Donne, ancora problemi per Ida Platano e Riccardo Guarnieri?

Non mancheranno novità riguardanti il trono Over nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Ieri abbiamo scoperto che Gemma Galgani è tornata al centro dello studio in quanto ha iniziato a frequentare Giacomo. Oggi scopriremo se questa conoscenza prosegue o se sono già nati primi problemi. Protagonisti di queste settimane sono però Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il sospetto che i due possano riavvicinarsi ora che lui è tornato in studio sta scatenando non poche critiche, soprattutto da parte di Tina Cipollare, nelle ultime puntate molto dura nei confronti di Ida. La dama anche oggi potrebbe trovarsi al centro di liti e accuse per i suoi atteggiamenti nei confronti dell’ex.

