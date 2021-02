Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 23 febbraio: Samantha contro tutti?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 23 febbraio

Rullo di tamburi signori e signore perché tra oggi, 23 febbraio, e domani, i protagonisti del trono over e del trono classico, messi insieme in un mix perfetto e macina ascolti quest’anno, torneranno in studio a Uomini e donne per una nuova registrazione formato maxi. Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione e quello che è certo è che le puntate registrate in questi giorni andranno in onda non prima di metà marzo, ma cosa succederà? La puntata si aprirà sicuramente all’insegna di Gemma Galgani e delle sue conquiste amorose che, a quanto pare, anche quest’anno non hanno portato a niente. Per lei si prospetta adesso un’altra estate da sola, magari senza rinunciare allo spettacolo ma da single, mentre per i giovani del trono classico potrebbero esserci novità importanti in arrivo. I due nuovi tronisti hanno già avuto modo di conoscere le loro corteggiatrici ma sicuramente in molti sono in attesa di capire come andrà a finire per Samantha, la vera rivelazione di questa seconda parte di stagione.

Sophie e Matteo ospiti nella nuova registrazione di Uomini e donne?

La bella tronista curvy ha già avuto modo di litigare con i suoi corteggiatori in esterna nella scorsa registrazione di Uomini e donne ma il bello è che il pubblico non la conosce ancora e solo in questa settimana farà il suo esordio in trasmissione. Ma cosa ne sarà di lei nella nuova puntata che sarà registrata oggi? Il suo percorso è solo all’inizio mentre quello di Sophie e Matteo si è concluso nel migliore dei modi con una romantica scelta, i due torneranno in versione ospiti oggi pomeriggio? Il resto lo scopriremo solo con le prime anticipazioni nel pomeriggio.



