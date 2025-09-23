Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 settembre 2025: nuovi corteggitori per Sara, Gemma 'dimentica' Mario mentre Cristiana....

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 23 settembre 2025: primi corteggiatori per la nuova tronista Sara Gaudenzi

Dopo il colpo di scena clamoroso di ieri è tutto pronto per una nuova registrazione del dating show di Canale 5 che si terrà oggi, martedì 23 settembre 2025 e le anticipazioni Uomini e Donne svelano che ci saranno tantissimi risvolti spiazzanti e inaspettati. Occhi puntati sulla nuova tronista Sara Gaudenzi ed i suoi primi corteggiatori..

Le anticipazioni Uomini e Donne, infatti, svelano che la nuova tronista Sara Gaudenzi conoscerà i suoi primi corteggiatori. La giovane, infatti, era la corteggiatrice di Flavio Ubirti, i due sono usciti in esterna diverse volte ma non è mai scattato nulla. Dopo l’ennesimo scontro la corteggiatrice ha deciso di andarsene ma poco prima di abbandonare lo studio Maria De Filippi le ha chiesto se volesse diventare la nuova tronista, lei ha accettato e questo pomeriggio si cimenterà con i primi corteggiatori.



Cristiana divisa tra Jakub e Federico, Flavio esce con Nicole: anticipazioni Uomini e Donne

E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne sulle registrazioni di oggi, 23 settembre 2025, si scopre che ampio spazio avrà il Trono Classico. Flavio Ubirti continuerà la conoscenza con Nicole Belloni, ex volto di Temptation Island mentre la tronista Cristiana Anania sarà sempre più divisa tra Federico e Jakub.

E scendendo nel dettaglio, infatti, nella registrazione di ieri di Uomini e Donne non sono mancati delle nuove tensioni tra i due corteggiatori di Cristiana. La bella siciliana ha portato fuori Federico e in esterna il corteggiatore ha attaccato Jakub, dicendo che secondo lui sta prendendo in giro la tronista, affermando che l’ex tentatore non è affatto interessato a Cristiana.

Gemma dimentica Mario: nuovo cavaliere per lei? Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi

E poi infine nelle registrazione di oggi di Uomini e Donne, martedì 23 settembre 2025 spazio avrà anche il Trono Over con Gemma Galgani che ha dimenticato Mario Lenti, che nel frattempo continua la conoscenza con Magda, per lei arriverà un nuovo cavaliere? Federico Mastrostefano, invece, ha chiuso con Rosanna Siino, con Veronica e con Barbara De Santi per continuare a conoscere Agnese De Pasquale ma cosa succederà nella registrazione di oggi?