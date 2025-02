Oggi, lunedì 24 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come sempre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato le anticipazioni di quello che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Maria De Filippi ha aperto la puntata con il trono di Tina Cipollari, mostrando il viaggio dell’opinionista e Cosimo a Parigi. In particolare, si è visto tutto lo shopping sfrenato fatto da Tina nella vacanza. In studio, poi, si è lamentata di aver dato troppe mance. Successivamente, si è passati al Trono Over, dove è successo veramente di tutto. Prima di tutto, Barbara De Santi ha deciso di lasciare la trasmissione insieme a Ruggiero. I due hanno avuto dei rapporti intimi e sono ufficialmente fidanzati.

Dopodiché, è stata sfiorata una rissa tra Margherita e Morena. Il motivo? Francesca e Giovanni sono stati chiamati al centro dello studio per aggiornare il pubblico sulla loro conoscenza, che procede nonostante il cavaliere abbia riscritto alle due dame. A quel punto, Morena ha accusato Margherita di scrivere privatamente proprio a Pugnaloni per fornire chiarimenti sulle anticipazioni e cercare di apparire come una ‘santarellina‘. Da lì, è scoppiata un’accesa lite, culminata addirittura in uno scontro fisico tra di loro. “Morena ha strattonato Margherita e sono quasi arrivate alle mani. Sono state separate”, ha scritto l’esperto del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 24 febbraio 2025: Tina e Gemma scatenate

Nella registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio 2025, si è svolta una nuova sfilata femminile, durante la quale è scoppiata una discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le tensioni si sono accese quando una dama ha deciso di fare un omaggio a Tina, portando sulla passerella una mummia, alla quale ha lanciato con un secchio i petali della scelta di Barbara De Santi. Gemma non è certamente rimasta in silenzio, affermando di trovare la scena squallida.

Al che, l’opinionista ha deciso quindi di far restare la mummia in studio per dispetto, scatenando la furia della dama. Alla fine della sfilata, poi, Sabrina ha regalato un costume e un biglietto a Giuseppe, chiedendogli di uscire insieme dal dating show. Il cavaliere, però, gli ha chiesto una settimana di tempo per riflettere e prendere una decisione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri liquida Francesca

Per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco Steri è uscito con Cristina e con Francesca, andando al mare con entrambe. L’esterna con Cristina è stata piuttosto serena, mentre quella con Francesca ha fatto sorgere dei problemi. La giovane studentessa gli ha fatto uno scherzo, facendogli credere che avrebbe dovuto farsi il bagno. Lui ci è cascato e si è presentato con un costume.

Nonostante si siano divertiti, il tronista le ha detto di vederla con un “approccio amicale“. Una volta rientrati in studio, la corteggiatrice ha ammesso di esserci rimasta male, ma ha riconosciuto che il tronista non ha tutti i torti. Tuttavia, ha spiegato di non voler svelare subito il suo lato più femminile, sottolineando che anche fuori si sarebbe comportata allo stesso modo.