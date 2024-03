Uomini e donne, anticipazioni registrazione 24 marzo 2024/ Daniele diviso tra Gaia e una nuova corteggiatrice

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 24 marzo 2024: Ida in esterna con Pierpaolo e Mario

Nella giornata di ieri, domenica 24 marzo 2024, è stata effettuata in studio una nuova registrazione di Uomini e donne. Le puntate registrate, come sempre, andranno in onda nel corso delle prossime settimane e regaleranno tante sorprese e colpi di scena alla curiosità dei telespettatori. In particolare, stando alle anticipazioni della registrazione riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, a prendersi la scena è stata ancora una volta Ida Platano, sempre più divisa tra Pierpaolo e Mario Cusitore.

La tronista, in particolare, ha deciso di uscire in esterna con entrambi i suoi corteggiatori. Entrambe le esterne sono andate molto bene, sebbene con Mario ci sia stato poi un diverbio in studio. Il corteggiatore l’ha accusata di non averlo pensato nel corso della settimana, dichiarazioni in seguito alle quali è nata un’accesa discussione. Alla fine, però, entrambi si sono riappacificati e hanno deciso di ballare insieme.

Anticipazioni Uomini e donne: Daniele diviso tra Marika e Gaia, quanti addii nel Trono over

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne, però, vedono coinvolti altri protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. In particolare, Daniele prosegue la sua conoscenza con Gaia e ne inizia un’altra con una nuova corteggiatrice, Marika: il neo-tronista le ha portate in esterna e con entrambe si è trovato molto bene. La sua scelta finale, dunque, potrebbe essere proprio tra una delle due.

Intanto, per quanto riguarda il Trono Over, si registrano numerose rotture tra le coppie protagoniste. Barbara ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere con cui aveva avviato una conoscenza, e che era sceso in studio apposta per lei. Inoltre, si registra una rottura anche nel rapporto tra Ida del trono Over e Angelo, il quale sta invece proseguendo una frequentazione con Tiziana. Ma anche Cristiano e Jasna non se la stanno passando bene: anche per loro, svelano le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la conoscenza è ai titoli di coda.

