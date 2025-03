Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 24 marzo 2025: Trono di Gianmarco nel caos

C’è molta attesa per le registrazioni di oggi di Uomini e Donne, 24 marzo 2025, dopo tutto quello che è successo ieri. Facendo un passo indietro, infatti, stando a quanto riportano Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, il trono di Gianmarco Steri è in pieno caos con il tronista che rischia di rimanere con una sola corteggiatrice. Dopo non esserci presentata all’esterna organizzata per lei da Gianmarco Steri, Cristina Ferrara si è presentata in studio ma secondo il tronista ha fatto male a presentarsi perché doveva restare coerente con se stessa e non presentarsi.

È scoppiata quindi una violenta discussione tra Cristina e Gianmarco, lui si è sfogato dicendo di non essere il suo burattino e che non può manovrarlo a suo piacimento e le he detto che può anche andarsene. Cristina è scoppiata a piangere ed ha abbandonato lo studio e lui non è andato a cercarla. E non è tutto perché, sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne, in studio non era presente neanche Nadia. Nella registrazione di oggi si vedrà l’esterna di Gianmarco e Nadia Di Diodato, anche se si vocifera che la giovane abbia deciso di abbandonare il programma eliminandosi. Insomma il trono di Gianmarco Steri è nel caos è c’è molta attesa nello scoprire che cosa succederà oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni 24 marzo 2025: fine anticipata per il trono di Gianmarco Steri?

Rimanendo nel campo delle ipotesi, se Cristina Ferrara non si ripresenta in studio e se Nadia si è veramente autoeliminata il trono di Gianmarco Steri rischia di finire prima del previsto perché il 28enne romano rimarrebbe con una sola corteggiatrice: Francesca Polizzi. Tuttavia per sapere con certezza cosa accadrà è necessario aspettare le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi 24 marzo 2025.

Nel frattempo Gianmarco sembra sempre più attratto da Francesca Polizzi, sarà lei la sua scelta? Per quanto riguarda il Trono Over, invece, si parlerà di Tina Cipollari e del suo viaggio a Madrid con Cosimo Dadorante. I due faranno questo viaggio nel corso delle prossime settimane e sicuramente ci sarà da ridere considerando le precedenti esterne.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 24 marzo 2025

Infine dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa succederà anche agli altri protagonisti del Trono Over, nel parterre di dame e cavalieri, Sabrina Zago sta continuando la conoscenza con Sebastiano dopo la burrascosa rottura con Giuseppe. Quest’ultima ha fatto una pessima figura attaccandola ed urlandole contro. Si passa poi ad Alessio Pili Stella che sta continuando la sua conoscenza con Valentina ed a Gemma Galgani ancora in cerca dell’anima gemella dopo l’ennesima delusione con Orlando.