Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne in programma oggi 24 novembre 2025: attesa per l'appuntamento di Mario Lenti e Barbara De Santi.

Registrazione ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne di oggi 24 novembre come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Si parte con Barbara De Santi che ha accettato di uscire e sentire Mario Lenti con cui, oggi, ha deciso di chiudere non piacendole fisicamente. Per Gemma Galgani, invece, è arrivato un nuovo cavaliere, più giovane di lei di qualche anno. Federico Mastrostefano sta uscendo con Marta e la dama sembra propensa a continuare ma resta malissimo quando scopre che il cavaliere è interessato anche a Lucia.

Sabrina Zago è uscita in esterna con Massimiliano e c’è stato anche un bacio mentre Emanuela è uscita con l’altro Federico ma quest’ultimo viene accusato di essere sentimentalmente occupato. Per quanto riguarda il trono classico, Flavio Ubirti è uscito con Martina e si sono baciati mentre in studio Nicole svela di essersi innamorata ed invita il tronista a scegliere il prima possibile. Ciro, infine, è uscito con Ale e si scopre che i due si conoscevano già (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 24 novembre 2025: Mario Lenti e l’interesse per Barbara De Santi

Come ogni settimana, anche questo lunedì, riapre lo studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Oggi, lunedì 24 novembre 2025, tornano in studio tutti i protagonisti del trono over. Grande attesa per Mario Lenti che, dopo le varie frequentazioni che ha avuto all’inizio della stagione come quelle con Gemma, Magda e Cinzia Paolini che ha lasciato il programma con Rocco, nella scorsa registrazione ha ammesso di provare un interesse per Barbara De Santi. La dama, single e tornata nel parterre per rimettersi nuovamente in gioco, potrebbe aver accettato il suo numero di telefono e, nella puntata odierna, la dama e il cavaliere potrebbero accomodarsi al centro dello studio per un confronto.

Spazio, poi, ad altri protagonisti del parterre come Federico Mastrostefano che, dopo aver assistito all’uscita dal programma di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, sta continuando ad uscire con più dame. Conoscenze in corso anche per Sebastiano Mignosa che non ha ancora trovato la donna giusta.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 24 novembre 2025: primo bacio per Sara e Marco?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi non mancherà lo spazio per il trono classico. Riflettori accesi sul trono di Sara Gaudenzi che, dopo aver baciato più volte Jakub Bakkour, potrebbe essersi lasciata andare con Marco. Cristiana Anania, dopo aver baciato Federico Cotugno, potrebbe riaccogliere Ernesto che non ha mai nascosto il proprio fastidio per alcuni suoi atteggiamenti al punto da aver lasciato anche il programma.

Ciro Solimeno, invece, continua la sua conoscenza con le corteggiatrici. Dopo la prima esterna fatta con una ragazza che si chiama Alessia, oggi potrebbe tornare al centro dello studio per rivedere altre esterne. Attenzione, infine, a Flavio Ubirti che, dopo aver minacciato di lasciare il trono qualora una delle corteggiatrici avesse lasciato nuovamente lo studio, potrebbe essere sorpreso proprio da una delle sue pretendenti.