Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 25 marzo 2024/ Ida Platano e Mario: bacio o nuova lite?

Nuova registrazione per Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 25 marzo 2024. Nella registrazione del 24 marzo, tra Ida Platano e Mario Cusitore c’è stata una nuova discussione. A scatenare tutto è stata una lamentela della tronista che ha accusato il corteggiatore di non pensarla e di non darle le attenzione che dovrebbe darle. La discussione tra i due è andata avanti per diverso tempo e, al termine di un duro botta e risposta, Mario ha anche mandato Ida a quel paese che, poi, dopo aver ascoltato un discorso del corteggiatore napoletano che spiega agli altri corteggiatori il desiderio di Ida di costruire qualcosa di serio, decide di ballare con lui.

Cosa accadrà, invece, nella registrazione odierna? Tra Mario e Ida c’è stata un’attrazione evidente sin dalla prima esterna. Nonostante tutto, però, tra i due, non è ancora arrivato il bacio. Il momento fatidico arriverà nel corso della nuova registrazione o tra i due ci sarà una nuova discussione?

E’ un periodo particolare per la dama e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri, infatti, hanno chiuso la frequentazione Barbara De Santi con il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei, Ida e Angelo (quest’ultimo stava conoscendo Tiziana, ndr) e Cristiano e Jasna.

Tre coppie che si sono rotte prima ancora di formarsi. Cosa accadrà, dunque, nel trono over, nella nuova registrazione? Arriveranno nuovi cavalieri e nuove dame? Attesa anche per Gemma Galgani, Aurora Tropea e Cristina Tenuta che non riescono a trovare un uomo con cui costruire qualcosa lontano dal programma.











