Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 25 marzo: torna Alessio Corvino? Spoiler!

Oggi 25 marzo 2023 i protagonisti di Uomini e Donne tornano in studio per una nuova registrazione. C’è grande attesa per le anticipazioni che arriveranno a breve, soprattutto per l’imminente scelta di Lavinia Mauro. La tronista è ormai alle strette dopo quanto accaduto nelle ultime puntate con i suoi corteggiatori: Alessio Campoli e Alessio Corvino. Quest’ultimo, infatti, non si è presentato in studio, scatenando la delusione di Lavinia.

Nonostante l’atteggiamento di Corvino, Lavinia non ha ancora scelto, cosa che potrebbe però fare presto. Magari l’annuncio della scelta arriverà proprio oggi, con il ritorno di Corvino in studio. Stando ad un’indiscrezione rivelata da Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Uominiedonneclassicoeover, pare infatti che Alessio sia stato avvistato alla stazione di Roma Termini, indizio che sembra anticiparci la sua presenza in studio per la registrazione.

Uomini e Donne, Gemma e Silvio: nuove polemiche in studio?

Spazio però anche ai protagonisti del trono Over. Cosa sarà accaduto tra Gemma Galgani e Silvio? Nell’ultima puntata i due avevano manifestato il desiderio di continuare la loro conoscenza, anche dal punto di vista fisico; tuttavia la dama si era detta ‘sotto pressione’ a causa di Gianni Sperti e delle sue insinuazioni sui rapporti con Silvio. I due saranno usciti di nuovo insieme e, magari, si saranno spinti oltre il bacio? Di certo Tina Cipollari e Gianni metteranno la Galgani sotto torchio, scatenando in studio nuove polemiche. Possibile, infine, che dame e cavalieri siano protagonisti di una nuova sfilata, momento sempre molto apprezzato dal pubblico di Uomini e Donne.

