L’attesa è finita e finalmente tra poche settimane l’amatissimo dating show di Canale 5 tornerà in onda, la data di inizio è fissata per lunedì 22 settembre sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale 5. Tuttavia i telespettatori più attenti e affezionati sono in attesa delle anticipazioni Uomini e Donne perché proprio oggi, martedì 26 agosto 2025, si terranno le prime registrazioni.

Maria De Filippi e la sua squadra sono pronti per tornare, la formula del programma rimarrà pressoché invariata ma stando alle indiscrezioni e alle anticipazioni svelate ieri da Dagospia nella registrazione di oggi ci sarà un’importante novità. A differenza degli altri anni, infatti, non si parlerà di Temptation Island 2025 e dei suoi protagonisti se non con brevi cenni ed il motivo è presto detto Mediaset ha deciso di dedicare al docureality dagli ascolti record la prima serata con uno Speciale in cui si scoprirà cos’è successo alla sette coppia dopo la fine del programma.

E dunque è questa la novità più interessante di questa edizione del dating show a differenza degli altri anni nella prima registrazione di stagione non si parlerà di Temptation Island 2025. E dunque cosa succederà negli studi Titanus Elios in Roma? È presto detto, dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che le prime riprese saranno dedicare alle presentazione dei nuovi troniste e delle nuove troniste ed i rispettivi corteggiatori.

Dalle anticipazioni registrazione di Uomini e Donne, infatti, si scopre che quasi certamente a sedere sul trono del programma ci sarà l’ex tentatore di Temptation Island 2025 Flavio Ubirti ma non sarà il solo. Novità riguardano anche il Trono Over che sarà completamente rivoluzionato dopo l’addio di alcuni storici protagonisti come Barbara De Santi e Armando Incarnato. Fissa al suo posto da più di 16 anni, invece, resterà Gemma Galgani anche speranzosa di trovare l’amore della sua vita.

Ed infine fedele al motto ‘squadra che vince non si cambia’, le anticipazioni registrazione Uomini e Donne svelano che a giudicare tutti i protagonisti del trono classico e del trono over ci saranno gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che dismessi i panni di tronista nel suo trono show è pronta a tornare a sparare i suoi verdetti. Insomma gli spoiler e le indiscrezioni incuriosiscono e cresce l’attesa per scoprire cosa succederà.