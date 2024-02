Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 26 febbraio 2024/ Barbara chiude con Ernesto?

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 26 febbraio 2024

La settimana di Uomini e Donne inizia con una nuova registrazione in programma oggi, lunedì 26 febbraio 2024. Le dame e i cavalieri del trono over, insieme a Ida Platano e Brando torneranno in studio anche domani per una nuova registrazione. Per quella di oggi, tuttavia, c’è molta attesa tra i fan del trono over, curiosi di scoprire cos’è successo tra Ernesto Russo e Barbara De Santi dopo l’ultima discussione. Nel corso della registrazione del 20 febbraio, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, tra Ernesto e Barbara c’è stata una discussione a causa della scelta del cavaliere di non presentarsi all’appuntamento con Barbara che ha poi lasciato lo studio seguita proprio da Ernesto.

Nella registrazione di oggi, Maria De Filippi racconterà cos’è successo tra Ernesto e Barbara dietro le quinte. La dama che non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Ernesto, deciderà di chiudere per paura di soffrire consapevole di dover dividere, almeno per il momento, le attenzioni di Ernesto con altre dame?

A Uomini e Donne è tornato ufficialmente Mario Cusitore. Ida Platano ha deciso di concedergli una seconda possibilità senza, tuttavia, portarlo in esterna al punto che il 44enne napoletano, nella registrazione del 20 febbraio, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, si è lamentato non avendo la possibilità di riconquistare la fiducia della tronista. Nella registrazione in programma oggi, dunque, Ida e Mario potrebbero essere i protagonisti di un confronto al centro dello studio.

Ida, dunque, sarà uscita in esterna con Mario per chiarire tutte le segnalazioni giunte sul suo conto e che hanno portato, poi, la tronista ad eliminarlo? I due riusciranno a mettere un punto a quanto accaduto dando il via ad un nuovo capitolo della loro conoscenza? Lo scopriremo con le nuove anticipazioni.

