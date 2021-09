UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 26 settembre: come procede tra Roberta e Luca?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 26 settembre 2021

Ieri, domenica 26 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sempre ben informato Vicolo delle News sappiamo che le anticipazioni più interessanti riguardano il trono classico e la brusca fine del percorso di uno dei quattro tronisti. Maria De Filippi ha invitato Joele Milan a lasciare il programma dopo aver cercato di sentire di nascosto una corteggiatrice.

Ma vediamo cosa è successo. “La volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto”, riporta il Vicolo delle News. Durante la registrazione di ieri Maria De Filippi ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e e ha svelato il tentativo di inganno, invitando Joele ad andare via dallo studio. Anche la corteggiatrice Ilaria è andata via.

Uomini e Donne: finisce il trono di Joele Milan

Sui social la cacciata del tronista Joele Milan è stata accolta da commenti di approvazione: “E comunque Joele, dalla faccia da pir*a che si metteva in studio, si vedeva che non sarebbe durato più di tanto. Aspetto con trepidazione il cazziatone di Maria”, “Ma che goduria per Joele, se la credeva un casino” e “Parliamo di Joele che è stato cacciato HHAHAHAHAHAHA FALSO! Aveva ragione la sua ex, un grande attore!”.

Quale dubbio su Joele, infatti, era già sorto quando l’ex fidanzata aveva smentito le dichiarazioni fatte dal 26enne di Mirano nel videoclip di presentazione, in cui la accusava di averlo tradito con il suo migliore amico. Non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Uomini e Donne per scoprire di più su questa vicenda e la continuazione degli altri troni: avranno fatto breccia le parole di Gabrio su Andrea Nicole? Roberta e Luca saranno ancora sulla stessa lunghezza d’onda dopo le ultime discussioni?

