Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 26 settembre/ Nuova delusione per Gemma Galgani?

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 26 settembre

Nuova registrazione per i protagonisti di Uomini e Donne che tornano in studio oggi, martedì 26 settembre, per registrare una nuova puntata che il pubblico vedrà solo nelle prossime settimane. Come svela Lorenzo Pugnaloni, in studio sono tornate le dame e i cavalieri del trono over, ma anche i tronisti Cristian Forti, Manuela Carriero e Brando il cui percorso sta entrando nel vivo. In attesa delle anticipazioni, è facile immaginare tra i protagonisti della registrazione Gemma Galgani. La dama di Torino sta continuano a frequentare Maurizio con cui ha anche trascorso qualche giorno in Sardegna. Nella scorsa registrazione, i due hanno dovuto separarsi per il ritorno di Maurizio a Livorno. Cosa sarà successo successivamente? I due avranno avuto modo di vedersi o per Gemma ci sarà una nuova delusione?

Ci sarà, inoltre, sicuramente spazio anche per Aurora Tropea che sta conoscendo Marco che, dopo aver conosciuto anche altre dame tra cui anche Roberta Di Padua, ha deciso di andare avanti con lei. Aurora e Marco, oltre ad essersi baciati, hanno scelto di non frequentare nessun altro: la decisione sarà confermata nella puntata in onda oggi?

Cristian Forti e Brando eliminano Beatriz?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, spazio anche al trono classico. Dopo la segnalazione su Carlo, arrivata nella scorsa registrazione e che aveva messo in allarme Manuela Carriero, la tronista avrà lasciato a casa il corteggiatore o avrà deciso di portarlo in esterna per chiarire la situazione? Nel trono classico, tuttavia, gli occhi sono puntati ancora su Beatriz, la corteggiatrice che sembrava inizialmente propensa a conoscere solo Brando per poi tornare sui propri passi.

Sia Brando che Cristian si stanno concentrando su altre conoscenze e nella scorsa registrazione hanno chiesto a Maria De Filippi di far arrivare altre ragazze di fronte all’indecisione di Beatriz che continua a non dichiararsi apertamente per nessuno dei tronisti. Di fronte alla scelta di Brando e Cristian, però, la corteggiatrice potrebbe decidere di dichiararsi definitivamente.

